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遭非法脫衣搜身 新州數千囚犯擬提集體訴訟

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州坎伯蘭郡監獄四位前囚犯指控他們遭到非法脫衣搜身，經高等法院法官裁決此案可以集體訴訟形式進行，過去幾年關押的數千囚犯可能加入。(取材自推特)
新澤西州坎伯蘭郡監獄四位前囚犯指控他們遭到非法脫衣搜身，經高等法院法官裁決此案可以集體訴訟形式進行，過去幾年關押的數千囚犯可能加入。(取材自推特)

新澤西州坎伯蘭郡(Cumberland County)監獄四位前囚犯聲稱他們遭到非法脫衣搜身，經高等法院法官裁決此案可以集體訴訟形式進行；根據日前提交的法庭文件，此案可能牽涉到過去幾年關押的數千囚犯。

帕里什(Jamar Parrish)、史立德(Darius Snead)、羅薩度(Samuel Rosado)、蓋里森(William Garrison)2020年指稱他們因不應起訴罪名被捕後，在監獄遭到非法脫衣搜身；四人聲稱監獄人員在無證據下指他們當中有人藏違禁品，要他們當著懲教員的面當眾脫衣檢查。

法庭文件內容顯示，原告要求以集體訴訟進行，「至少有數百名因不應起訴輕罪被捕者，在缺乏合理懷疑、無搜查令、未取得同意且缺乏緊急緣由的情況下，被脫衣搜身或做體腔檢查。」

根據2021年原告律師提交的法律文件，集體訴訟涵蓋時間從2018年5月13日至今；一份評估報告內容顯示，另外有3974名囚犯可能遭到非法搜身。

坎伯蘭郡駁斥訴訟，聲稱被告符合豁免資格；法官去年否決該動議。

上個月法官批准寄發通知給2018年5月8日到當前日期期間任何因不應起訴罪名入監，且被脫衣搜身的囚犯，文件中指出若坎伯蘭郡於集體訴訟敗訴或和解，控告人將能獲得賠償。

坎伯蘭郡先前也發生過類似案件，2008年該郡曾支付450萬元與涉及監獄脫衣搜身的集體訴訟案件和解。

近幾年坎伯蘭郡盡力解決各種議題，監獄領導層也多次變動。

該郡監獄曾發生一連串的自殺事件，並在之後面臨聯邦調查；一項調查揭露官員「未能採取措施預防囚犯自殺，沒有提供囚犯足夠的心理健康照護。」

該郡長期以來一直尋求關閉監獄或建造新設施，或者將囚犯轉至其他郡。

監獄 新澤西州 心理健康

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