家庭內訌掀出逃稅10年 費城知名三明治店老闆父子認罪

費城南部知名連鎖三明治餐廳「東尼路克的店」今年已高齡83歲的老闆安東尼‧盧西多尼奧和55歲的兒子尼可拉斯向聯邦法官認罪，坦承逃漏稅逾十年，金額多達數百萬元。(CBS費城地方電視台截圖)

費城 南部知名連鎖三明治餐廳「東尼路克的店」(Tony Luke's)，已高齡83歲的老闆安東尼‧盧西多尼奧(Anthony Lucidonio Sr)和55歲的兒子尼可拉斯(Nicholas Lucidonio)向聯邦法官認罪，坦承逃漏稅逾十年，金額多達數百萬元；但這一切的源頭，竟是被安東尼的另一兒子給出賣。

父子倆承認，他們將公司帳分成兩本帳本，以隱藏三明治店的現金營收 ；同時也坦承他們用現金支付員工的薪資，逃避薪資稅(payroll taxes)。

兩人的罪名為一項詐欺國家合謀罪，最高可處五年徒刑。

然而，這一切的淵源都是來自家族成員的分歧；綽號老東尼路克(Tony Luke Sr)或路克老爹(Papa Luke)的安東尼先是於1992年在俄勒岡大道(Oregon Avenue)創立第一家「東尼路克的店」，之後餐館規模不斷擴大，如今在賓州、新澤西、華盛頓特區、馬里蘭、德州 ，甚至到中東的巴林都開設分店。

不過過去幾年一直是擴張家族事業版圖主力的大兒子小東尼‧路克(Tony Luke Jr)卻與家人關係惡化，在2015年遭到開除。

小東尼與家族分道揚鑣後，俄勒岡大道的創始店仍由父親經營，但其他一些分店則是小東尼負責營運，雙方後來也因此告上法院；由於小東尼的兩個兒子都曾在創始店工作過，便將薪資條和銷售紀錄全部偷走交給聯邦調查員，裡面詳細記載所有逃稅的細節。

這些文件也顯示，安東尼和尼可拉斯於2006年至2016年間就開始竄改店裡的營收紀錄，將大筆現金營利與公司帳戶分開，再透過複雜的程序、以現金支付員工薪資，實現逃稅的目的。

檢方表示，當小東尼被逐出家族企業時，他的家人就擔心會東窗事發，因此曾將幾份報稅表單拿回來修改並提供真實的營業數據；不過根據法院的紀錄，父子倆之後又試圖以不實的業務開銷來抵消營業稅。