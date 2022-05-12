警踩頸害癱瘓 新州男千萬元和解

新澤西州肯登郡男子英格姆2014年時因交通違規遭警察攔檢，但在逃逸追逐的過程中遭警方「不成比例的武力」侵害，導致他頸椎斷裂、四肢癱瘓，本案民事索賠訴訟雖因審判無效遭法院退回，但肯登郡的保險公司仍決定支付1000萬元和解。(CBS費城地方電視台截圖)

新澤西州 肯登郡(Camden County)男子英格姆(Xavier Ingram)2014年時因交通違規遭警察 攔檢，但在逃逸追逐的過程中遭警方「不成比例的武力」侵害，導致他頸椎斷裂、四肢癱瘓，本案民事索賠訴訟雖因審判無效遭法院退回，但肯登郡保險 公司仍決定支付1000萬元和解。

英格姆的律師表示，這起和解案據信是新澤西州有史以來賠償金額最高的案件；英格姆在庭審時說：「希望再也沒有人會經歷我經歷過的一切。

據法庭文件紀錄，英格姆指控肯登郡警局默克(Jeremy Merck)、馬爾奇法瓦(Nicholas Marchiafava)、吉內塔(Antonio Genetta)三名員警，在追逐他的過程中使英格姆不慎跌倒，還踩在他的脖子上使他頸椎斷裂，並且未能提供緊急醫療救援，最終讓他四肢癱瘓，需靠他人協助才能維持正常生活，完全失去自理能力。

英格姆的律師指出，警方籲逮捕英格姆時未持有逮捕令，而且只是「逃跑」，既沒有威脅，更沒有反抗警察，警方對於手無寸鐵的民眾下狠手，明顯執法過當，三名警察所隸屬的警局，也須負起督導不周、教育訓練不足的責任。

然而，警方對於英格姆的癱瘓自始至終都否認與警察執法過當有關。即使是在保險公司都已同意向英格姆支付賠償金後，仍堅持警方執法沒有過失或過當的問題。

肯登郡發言人基申(Dan Keashen)說：「我們不認同保險公司的做法，並與保險公司就此事件的責任歸屬有『嚴重分歧』；我們認為英格姆的癱瘓是他在逃跑過程中自己不慎跌倒所致，警察甚至還發現了他身上攜帶槍枝與海洛因，且也沒有在逮捕他後繼續施加身體上的凌虐，因此英格姆的傷殘與警方無關。」

對此，英格姆的律師憤怒地說：「我當事人身上的這種傷，怎麼可能是跌倒造成的？」