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新州一高中腦瘤病例多 家長要求遠距教學

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州木橋鎮克羅尼亞高中有多名學生接連傳出腦部查出多發性腫瘤，學生、家長、當地居民甚至校友，紛紛連署致函木橋鎮長及學校當局，要求允許學生居家上課。(CNN有線電視新聞網截圖)
新澤西州木橋鎮克羅尼亞高中有多名學生接連傳出腦部查出多發性腫瘤，學生、家長、當地居民甚至校友，紛紛連署致函木橋鎮長及學校當局，要求允許學生居家上課。(CNN有線電視新聞網截圖)

新澤西州密德薩克斯(Middlesex)木橋鎮(Woodbridge)克羅尼亞高中(Colonia High School)爆發神秘的「腦部腫瘤群」疫情，該校多名學生接連傳出腦部查出多發性腫瘤；目前雖然尚未證實腫瘤與校園群聚有關，但學生、家長、當地居民甚至校友，紛紛連署致函木橋鎮長及學校當局，要求允許學生居家上課。

克羅尼亞高中目前發現約100起腦部有多發性腫瘤群的病例，患者包含在校學生及畢業生，為此校方經鎮議會同意後，委託環境科學家，同時也是該校校友的盧皮亞諾(Al Lupiano)調查，目前結果尚未出爐，預計待報告本月底提交至聯邦及州衛生單位後，才會向大眾公開。

由於科學證據尚未出爐，克羅尼亞高中所在學區督學馬西米諾(Joseph Massimino)表示目前暫無關閉學校的計畫；他說：「克羅尼亞高中的學生及教職員工目前沒有明顯的健康威脅，我們將繼續保持校園開放。」

然而，督學的說法並未獲學生家長的支持，很多家長出於對自己孩子患病可能的擔憂，發起連署活動要求督學允許校方開設遠距課程；連署書中說：「現階段沒有看到健康威脅的證據，但沒有證據顯示此一事件對學生健康毫無威脅，作為父母應有權得知孩子在校的健康可能面臨什麼樣的風險。」

家長指出，他們並非要求全面關閉學校，而只是要求校方提供遠距教學的選項；連署書中表示：「很多家長不想冒險，希望把孩子留在家裡。」

對此，馬西米亞諾回應，他已將此事當面向州長及州教育廳官員報告，但州政府表示只有面臨「緊急健康危機」時才能啟動遠距教學的機制；此事也引起州長墨菲(Phil Murphy)關注，但他同樣說州政府雖對此事有疑慮，但畢竟科學證據尚未出爐，遽下任何結論或措施都「為時尚早」。

腫瘤 新澤西州 疫情

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