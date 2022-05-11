新州一高中腦瘤病例多 家長要求遠距教學
新澤西州密德薩克斯(Middlesex)木橋鎮(Woodbridge)克羅尼亞高中(Colonia High School)爆發神秘的「腦部腫瘤群」疫情，該校多名學生接連傳出腦部查出多發性腫瘤；目前雖然尚未證實腫瘤與校園群聚有關，但學生、家長、當地居民甚至校友，紛紛連署致函木橋鎮長及學校當局，要求允許學生居家上課。
克羅尼亞高中目前發現約100起腦部有多發性腫瘤群的病例，患者包含在校學生及畢業生，為此校方經鎮議會同意後，委託環境科學家，同時也是該校校友的盧皮亞諾(Al Lupiano)調查，目前結果尚未出爐，預計待報告本月底提交至聯邦及州衛生單位後，才會向大眾公開。
由於科學證據尚未出爐，克羅尼亞高中所在學區督學馬西米諾(Joseph Massimino)表示目前暫無關閉學校的計畫；他說：「克羅尼亞高中的學生及教職員工目前沒有明顯的健康威脅，我們將繼續保持校園開放。」
然而，督學的說法並未獲學生家長的支持，很多家長出於對自己孩子患病可能的擔憂，發起連署活動要求督學允許校方開設遠距課程；連署書中說：「現階段沒有看到健康威脅的證據，但沒有證據顯示此一事件對學生健康毫無威脅，作為父母應有權得知孩子在校的健康可能面臨什麼樣的風險。」
家長指出，他們並非要求全面關閉學校，而只是要求校方提供遠距教學的選項；連署書中表示：「很多家長不想冒險，希望把孩子留在家裡。」
對此，馬西米亞諾回應，他已將此事當面向州長及州教育廳官員報告，但州政府表示只有面臨「緊急健康危機」時才能啟動遠距教學的機制；此事也引起州長墨菲(Phil Murphy)關注，但他同樣說州政府雖對此事有疑慮，但畢竟科學證據尚未出爐，遽下任何結論或措施都「為時尚早」。
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