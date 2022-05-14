2022新澤西臺灣商會第26換屆年會 風雨見真情，團結生信心

台商會大合唱

“群策群力，拓展經貿”，新澤西 臺灣商會第26屆新舊會長交接年會，以及新澤西臺灣青商會成立，已於5月7號在新澤西DOUBLE TREE HOTEL隆重舉辦。

本次年會在會長和各理事們出錢出力，熱心參與的支持下，舉辦的精彩且圓滿。不僅有動人的歌舞才藝表演，還有獎品豐富的幸運大摸彩活動。美食更是以高標準色香味俱全的呈獻給前來參加年會的貴賓們。

年會中新澤西臺灣商會會長施俊銘先生致詞感慨道：時間流逝，轉眼兩年任期已到，在這疫情 籠罩的兩年中，理事們都積極通過線上的方式舉行大大小小的會議，團結一致，為新州和紐約各大醫院捐贈了一萬四千美元及6萬個口罩 ，同時並協助發放18萬個口罩給養老院，充分發揮新澤西臺灣商會的愛心及對美國社會的關懷。隨著新州疫情好轉，商會各項活動也在其帶領下逐漸展開。首先是GOLF OUTING,邀請了所有理事在LIBERTY NATIONAL GOLF CLUB打球，並於當晚邀請所有理事及家眷在球場俱樂部晚宴，得到了大家的一致好評！接著一連串的活動接踵而來，包括書法班、野餐郊遊、慶生活動、理事會、以及與經文處、僑教中心、外貿協會、銀行界和航空界的餐敘。除此之外，更與經文處和新澤西美國工商協會及新澤西非裔美國商會多次舉辦商會交流，增加與主流團體的互動。施會長衷心的表示感謝大家的支持和愛護，敬祝大家平安健康，吉祥如意！

在施會長感性的致詞之後，隆重舉行換屆交接儀式，施俊銘將這份具有使命感的“接力棒”交到了新任會長鄭吉成（JASON CHENG）手中。新會長鄭吉成誠懇的接下了這一“棒”，並表示在職期間，將盡自己最大的努力為台商會造福。鄭吉成會長從事酒店及不動產領域，期許新澤西台灣商會能在他的帶領下日益壯大。

新澤西臺灣商會，2025 Lincoln Hwy, #220, Edison, NJ 08817; Email: [email protected] 【圖文報導：工商記者 宋薇】