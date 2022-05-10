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報告：費城購屋者 易因高房價裹足不前

編譯林梅婕／綜合報導

根據美國銀行(Bank of America)日前公布購屋者行為研究報告，相對於全國，費城買家較有可能為了買房籌錢而賣掉資產，或是受到高房價的影響躊躇不前。

美國銀行主線資深副總裁兼貸款市場領導人克瑞辛斯基(Richard Krisinski)解釋：「當買家決定買房時，他們需要預算規畫和各種資源，協助他們在對的時間做對的決定。我們就是扮演這樣的角色，為消費整提供整體財務規畫的諮詢。」

在當今購物市場競爭如此激烈的情勢下，購屋前先確保貸款申請能被批准，盡可能利用政府提供的買房補助，掌握所有購屋交易的細節，是每個購屋族在買房前應該做好的功課。

該研究取樣時間為今年第一季，透過線上民調針對屋主及有計畫購屋的民眾進行調查；雖說調查為全國性，但部分城市的居民占比較重，包括費城。

針對費城居民的購屋行為總結以下三大要點：

買家如何籌備買房資金？

費城千禧世代(Millennials)的年輕人中，超過一半以上計畫購屋的人打算透過私人贈款或政府補助來籌備資金，對應全國的同項占比僅37%，相差甚遠。

其次，費城居民傾向變賣個人資產如電腦等，這點也比全國占比高出許多；全國整體來說，約56%的人考慮透過兼差籌備資金。

如何面對競爭激烈的市場？

超過四成的費城買家表示他們計畫延後幾個月買房，先觀察房市有無降溫的趨勢；但其中，有三分之二的人暫緩是因為目前購屋的資金仍不足。

此外，費城的買家也比全國整體的買家更容易因高房價而卻步，占比分別為72%和56%；但同時，表示未來三天內會出價斡旋的費城買家也比全國占比還高，分別是73%和65%。

費城買家們的標的都在哪？

整體來說，城市中心(Center City)的潛力買家比現居者更多，占比分別是五分之一和十分之一；而三分之一的Z世代(Generation Z)居民則鎖定老城區(Old City)；也有五分之二的居民偏好費城外環的賓州縣郡。

費城 貸款 房價

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