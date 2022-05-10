新州高中生 今夏可免費在Planet Fitness運動

連鎖健身房「Planet Fitness」今年暑假讓新州高中生免費使用健身房，不只可得到合格教練的指導，參加的學生還可以自動參加抽獎，最高有機會獲得5000元的獎學金。(Getty Images)

新澤西州 的高中生們有福了，連鎖健身 房「Planet Fitness」繼2019年推出「青少年暑期健身挑戰賽」後廣受好評，今年加碼讓新州高中生免費使用健身房，不只可得到合格教練的指導，參加的學生還可以自動參加抽獎，最高有機會獲得5000元的獎學金。

Planet Fitness表示，14歲至18歲的高中生自本月16日起至8月31日止都能夠到Planet Fitness免費註冊會員，但需有家長或監護人陪同，若家長事先簽妥棄權書，學生也可以自行申辦會員；不過，一旦註冊，只能在註冊的健身房運動，不可跨區。

Planet Fitness執行長朗德爾(Chris Rondeau)說：「我們的研究發現，約92%的高中生同意『運動時感到精神良好』，所以我們希望能透過這個活動，培養高中生終身運動的習慣，幫助他們在生活、課業，乃至於將來工作都能取得成功；作為健身品牌的領導者，我深信我們有能力提供學生一個優良的環境，幫助他們恢復因疫情 而或多或少受影響的身心健康。」

另一方面，雖然疫情趨緩，但畢竟尚未真正終結，因此Planet Fitness保證健身房內各項器材均定期消毒，學生也可利用健身房開發的應用程式在前往運動前先行查看健身房內人數，並在抵達健身房後直接用應用程式簽到，最大程度上避免與其他人過密接觸。