我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

明年5月起有Real ID才能登機 新州籲快申請

編譯林梅婕／綜合報導
2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」才能通關登機，官員呼籲民眾盡快申請。符合規定的證件，正面右上角有一顆星(左圖)。(新州政府網站)
2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」才能通關登機，官員呼籲民眾盡快申請。符合規定的證件，正面右上角有一顆星(左圖)。(新州政府網站)

聯邦官員4日上午於紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)召開記者會，宣布2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」( Real ID)通關登機，呼籲還沒有實體身分證件的民眾盡快申請。

礙於新冠肺炎疫情，原本訂在2020年10月生效的法案被延期兩次，分別延至去年10和明年5月3日；新澤西州的TSA聯邦安檢主任卡特(Thomas Carter)說：「如果你還沒有身分證件，不要等到明年4月才開始申請。」

新州政府自2019年9月開始發放駕照和非駕照的真實身分證件，同時加強新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)的員工訓練；當局也提醒民眾，這將是該法案最後一次展延，切勿期盼會再有一次展延，卡特強調：「期限展延雖然是個選項，但我目前看不見可能性，所有人都該把證件準備好。」

當局表示，旅客若無法出示有效真實身分證件，包括駕照或護照，將無法搭機；當局目前仍未掌握全國發出真實身分證件的數量，但MVC發言人康納利(William Connolly)指出，他們已發出29萬1000分的真實身分證件，包含駕照和非駕照，而新州有駕照的人約620萬。

民眾有兩個管道可以申請真實身分證件，其一是向MVC駕照中心預約，直接將現有的駕照升級，但民眾須自行負擔升級證件的費用11元；不過等候預約恐怕曠日費時，卡特建議民眾盡早預約。

康納利提出第二個申請管道：「最好的辦法是預約駕照更換，而且一般的駕照中心都可以做，只需要一到兩天的時間。」

根據MVC官網，4日申請駕照升級的只有70人，但申請更換駕照的人數卻多達6萬7162人，康納利說：「未來幾個月我們將持續增加預約的名額，並徵求其他單位協助。」

不過無論選擇何種方式，民眾都必須自備九種不同形式的身分證明文件，以證實公民和居民的身分。

駕照 新州 新澤西州

上一則

檢察官要求減刑竊犯 庫克郡法官拒絕

下一則

為搶手機連開3槍 芝區長批罪犯無法無天

延伸閱讀

到新州墮胎？ 保險公司付墮胎費嗎 州長答「一句話」

到新州墮胎？ 保險公司付墮胎費嗎 州長答「一句話」
南加航校多 預算1.6萬考取駕照

南加航校多 預算1.6萬考取駕照
美研究：Omicron沒比較弱 重症少是藥物與疫苗功勞

美研究：Omicron沒比較弱 重症少是藥物與疫苗功勞
大西洋城賭場禁菸 逾6成新州人支持

大西洋城賭場禁菸 逾6成新州人支持
芝海關查獲734張假駕照 大多來自中國

芝海關查獲734張假駕照 大多來自中國
槍枝暴力遽升 首次超越車禍 美國未成年人死因第一

槍枝暴力遽升 首次超越車禍 美國未成年人死因第一

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效