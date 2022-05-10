擴大新州墮胎法 州長墨菲態度開放

新澤西州州長墨菲表示，他可能擴大新州1月頒布的墮胎新法，並稱他很快會重新會和民主黨掌控的州議會討論墮胎議題。(美聯社)

近日聯邦最高法院傳出可能推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade）後，新州 州長墨菲(Phil Murphy) 表示，有關該州今年1月通過的新墮胎 法案擴大實施，他抱持開放態度，並計畫近期重新會和民主黨 掌控的州議會討論。

聯邦最高法院大法官意見書草稿外流，顯示大法官有意推翻1973年婦女墮胎權的里程碑判例「羅訴韋德案」，墨菲抨擊高院為「右翼」，現在他有意擴大新州1月頒布的墮胎權新法。

墨菲與民主黨同仁擔心美國高院會推翻「羅訴韋德案」，因此在1月簽署法案保護新州墮胎權，不過事後證明該法只是部分議員原提案的簡化版。

新州1月通過的墮胎權法，將提案中無證移民婦女的墮胎費用排除在外。

新州1月實施的新法(S49)授權州府銀行及保險廳(Department of Banking and Insurance)，研究墮胎成本是否會阻礙低收入和未納保婦女墮胎。

墨菲3日不願回應他是否支持擴大新州墮胎權法，但他4日晚上接受NJ Spotlight新聞訪問時，被問到他是否接受由保險公司擔負墮胎費用。「一句話，對。」墨菲表示：「墮胎為何會受到有別於其他生殖健康照護的對待？」

墨菲表示很快會和民主黨州議會重新討論墮胎議題，但不表示一定會擴大墮胎權法。

墨菲5日回應是否和新州州參議會討論此事時，他回應：「沒有新消息。」

不過他談到1月簽署的新法，「謝天謝地我們立法了，我們努力通過生殖自由法(Reproductive Freedom Act)，我沒辦法想像若未立法，現在會怎麼樣。」

部分州議員先前認為生殖自由法太超過，在這些州議員的擔憂下，墮胎保險條款遭除去。雖然新州州議會由民主黨掌控，但部分保守民主黨人私下透露拒絕支持該法，因為他們不想讓墮胎變得「太容易」，他們也擔心可能增加納稅人負擔，不過目前並無新法影響的財政分析。

高院爭論可能改變大局，墨菲表示，他1月簽署的法律可能使新州成為避風港，其他州的民眾可往返新州墮胎。