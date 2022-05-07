停車糾紛 新州男子怒揮拳釀人命

新澤西州肯登郡35歲男子利里被控在一場停車糾紛中，揮拳毆打他人致死。(取材自臉書)

新澤西州 肯登(Camden)郡當局指出，35歲男子利里(Troy Leary)被控在一場停車糾紛中，揮拳毆打他人致死。

新州媒體NJ.com報導，根據肯登郡檢察官 辦公室，聯邦法警局(U.S. Marshals Service)逃犯專案小組成員2日晚間攔車檢查時，逮捕35歲的利里；利里被控誤殺另一名39歲男子麥克曼尼斯(Terence McManus)。

當局官員指出，麥克曼尼斯3月11日在卡姆登郡大道1100街區倒車時，撞到停在他後方的一輛Mercury Milan汽車 ；當局指控利里朝麥克曼尼斯揮拳，導致後者倒地時撞擊頭部，出現腦部鈍性創傷。

根據肯登郡檢察官辦公室聲明，麥克曼尼斯來自櫻桃丘(Cherry Hill)，隔日在庫柏大學醫院(Cooper University Hospital)被宣布腦死。

調查人員表示，警察從攝影機畫面追查到案發當時拍到的Mercury Milan汽車，並確認利里是該車駕駛與兇手。

檢察官辦公室指出，利里5日拘留聽審前，會被關押在肯登郡懲教所(Camden County Correctional Facility)。

麥克曼尼斯的訃告中指出，世人將記得他擁有「善良、活潑又獨特的靈魂」。

根據麥克曼尼斯的訃告，「他總是迅速伸出援手，樂於和相遇的任何人當朋友。他會給出他最後一塊錢，若有需要，他也願意傾囊相助。」