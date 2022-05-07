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朝倒地無武器青少年開槍 費城警被控謀殺

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州費城警察孟多薩涉嫌擊斃一名12歲未持武器少年，被控一級和三級謀殺罪。(美聯社)
賓州費城警察孟多薩涉嫌擊斃一名12歲未持武器少年，被控一級和三級謀殺罪。(美聯社)

賓州費城警察孟多薩(Edsaul Mendoza)涉嫌擊斃趴地的12歲未持武器少年西迪羅(Thomas Siderio)，被控一級和三級謀殺罪。

費城南部地區3月1日發生襲警事件，西迪羅疑似從座車內對一輛無警徽的車輛開槍，引發車內四名便衣警察拔槍反擊，雙方追逐駁火；警方指出，此事造成一位警察眼睛受輕傷，送醫後無大礙，但遭槍擊的涉案少年送醫不治。

然而，檢察官和大陪審團調查後，赫然發現事實與警察當初的筆錄相悖。

費城地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)表示，案發後遭停職的警察孟多薩被控一級和三級謀殺罪，因為影片證據顯示，他朝丟掉武器的西迪羅開槍。

大陪審團2日公開的文件顯示，26歲的孟多薩被控非預謀故意殺人罪等罪名。

法院文件顯示，孟多薩本月1日認罪，且被裁定不得交保，就算對遭定罪的執法人員，交保遭拒也很罕見。

法院文件顯示，孟多薩的律師在保釋聽證會時被分派公設辯護律師。第五警察兄弟會(Fraternal Order of Police Lodge 5)發言人表示，工會將替孟多薩找律師。

隨著調查出現進展，案發當時的現場狀況也被還原。大陪審團文件顯示，西迪羅遭槍擊之前，曾把槍往下丟到40呎的地方，且他中彈前早已伏地，但不清楚是跌跤，還是聽令趴下。

克拉斯納表示，警察當時穿過兩輛停著的汽車，在約半個車身的距離，從人行道朝西迪羅發射致命的一擊。

克拉斯納表示，許多證據來自尚未公開的影片；大陪審團文件顯示，檢察官透過兩支攝影機還原了一段合成影片，其中一段清楚錄下雙方追逐的畫面，另一段則從不同視角拍攝，但有錄到聲音。

克拉斯納表示，「可以肯定的是，(西迪羅)已經停下腳步，可能投降，他的臉朝人行道趴下朝」，當警察朝他開槍時，他已伏地挺身的姿勢回望警方。

警察 費城 檢察官

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