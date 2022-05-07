賓州亞裔兄弟遭母槍擊 與死神拔河等待器捐續命

賓州亞裔婦女阮鄭2日朝熟睡的兩個兒子腦部開槍，造成13歲的傑佛瑞(左)和9歲的尼爾森(右)性命垂危 。(6abc電視台截圖)

賓州新鎮(Newtown)38歲的亞裔 婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)日前趁著兩個兒子在熟睡中，朝他們的腦部開槍，造成13歲的傑佛瑞(Jeffrey)和9歲的尼爾森(Nelson)至今仍在與死神拔河；案發後他們的親朋好友齊聚教堂祈福，懷念著大家曾一起打球的快樂時光。

警方表示，阮鄭2日在射殺兒子後逃到當地華盛頓十字衛理公會教堂(Washington Crossing Methodist Church)的停車場，企圖使用不明藥物自殺但失敗；隨後阮鄭遭到逮補，被控犯下謀殺未遂等罪名。

傑佛瑞和尼爾森目前還在等待非營利組織「生命之禮」(Gift of Life)安排器官捐贈；案發當晚兩兄弟的親友、鄰居和同學們聚集在華盛頓十字衛理公會教堂，為兩人守夜祈福。

該教堂的牧師麥克多曼(Scott McDermott)引領群眾吟唱聖歌，鼓勵彼此互相安慰扶持，他說：「你們之中的一些人還太年輕，不該面對這樣的悲劇。但我們必須從這樣的經驗中，學習如何走出傷痛。」

兄弟倆都是新鎮運動員 俱樂部(Newtown Athletic Club)年輕運動員訓練計畫的成員，兩人在俱樂部的好友梅根·史密斯(Megan Smith)說：「沒有人料到會發生這樣的事，所有人都麻痺了。」

回憶起阮鄭給人的印象，新鎮運動員俱樂部公關主任琳達·米歇爾(Linda Mitchell)說她一直都活躍於俱樂部，家長們也都很喜歡她：「所有認識她的人都非常震驚，沒有人知道她陷入如此困境。」

據稱，阮鄭積欠房租超過1萬1000元，房東正是她前夫的姐妹柯瑞 娜·提尼-梅奇昂度(Corinna Tini-Melchiondo)；法律文件指出，阮鄭與前夫愛德·提尼(Ed Tini)關係並不和睦，柯瑞娜更指控阮鄭曾對她做出辱罵和騷擾的舉動。