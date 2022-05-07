我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

賓州亞裔兄弟遭母槍擊 與死神拔河等待器捐續命

編譯林梅婕／綜合報導
賓州亞裔婦女阮鄭2日朝熟睡的兩個兒子腦部開槍，造成13歲的傑佛瑞(左)和9歲的尼爾森(右)性命垂危 。(6abc電視台截圖)
賓州亞裔婦女阮鄭2日朝熟睡的兩個兒子腦部開槍，造成13歲的傑佛瑞(左)和9歲的尼爾森(右)性命垂危 。(6abc電視台截圖)

賓州新鎮(Newtown)38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)日前趁著兩個兒子在熟睡中，朝他們的腦部開槍，造成13歲的傑佛瑞(Jeffrey)和9歲的尼爾森(Nelson)至今仍在與死神拔河；案發後他們的親朋好友齊聚教堂祈福，懷念著大家曾一起打球的快樂時光。

警方表示，阮鄭2日在射殺兒子後逃到當地華盛頓十字衛理公會教堂(Washington Crossing Methodist Church)的停車場，企圖使用不明藥物自殺但失敗；隨後阮鄭遭到逮補，被控犯下謀殺未遂等罪名。

傑佛瑞和尼爾森目前還在等待非營利組織「生命之禮」(Gift of Life)安排器官捐贈；案發當晚兩兄弟的親友、鄰居和同學們聚集在華盛頓十字衛理公會教堂，為兩人守夜祈福。

該教堂的牧師麥克多曼(Scott McDermott)引領群眾吟唱聖歌，鼓勵彼此互相安慰扶持，他說：「你們之中的一些人還太年輕，不該面對這樣的悲劇。但我們必須從這樣的經驗中，學習如何走出傷痛。」

兄弟倆都是新鎮運動員俱樂部(Newtown Athletic Club)年輕運動員訓練計畫的成員，兩人在俱樂部的好友梅根·史密斯(Megan Smith)說：「沒有人料到會發生這樣的事，所有人都麻痺了。」

回憶起阮鄭給人的印象，新鎮運動員俱樂部公關主任琳達·米歇爾(Linda Mitchell)說她一直都活躍於俱樂部，家長們也都很喜歡她：「所有認識她的人都非常震驚，沒有人知道她陷入如此困境。」

據稱，阮鄭積欠房租超過1萬1000元，房東正是她前夫的姐妹柯瑞娜·提尼-梅奇昂度(Corinna Tini-Melchiondo)；法律文件指出，阮鄭與前夫愛德·提尼(Ed Tini)關係並不和睦，柯瑞娜更指控阮鄭曾對她做出辱罵和騷擾的舉動。

運動員 柯瑞 亞裔

上一則

進駐20年 波音全球總部將遷離芝城

下一則

芝華埠廣場百萬欠稅債權 9000元賣出

延伸閱讀

被學校主管偷拍裸照 賓州研究生提告

被學校主管偷拍裸照 賓州研究生提告
珠峰醫療集團 榮獲賓州東部少數族裔小企業獎

珠峰醫療集團 榮獲賓州東部少數族裔小企業獎
40歲還回春演學生 李準基說出真心話「對觀眾抱歉」

40歲還回春演學生 李準基說出真心話「對觀眾抱歉」
西雅圖推特成人用戶比例全美第2高 馬斯克入主恐改變

西雅圖推特成人用戶比例全美第2高 馬斯克入主恐改變
美擴大對俄經濟制裁 首度瞄準「虛擬貨幣採礦公司」

美擴大對俄經濟制裁 首度瞄準「虛擬貨幣採礦公司」
列治文女教師猥褻學童 被控29項罪

列治文女教師猥褻學童 被控29項罪

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增