被學校主管偷拍裸照 賓州研究生提告

賓州藝術學院一名不願透露姓名的研究生，因遭校內一名主管偷拍裸照，造成她精神上的恐懼、折磨與困擾，因而向法院提起民事訴訟。(取材自推特)

賓州 藝術學院(Pennsylvania Academy of the Fine Arts)一名不願透露姓名的研究生，因在校內遭學生生活主管康奈爾(Steven Connell)偷拍裸照，造成她精神上的恐懼、折磨與困擾，日前向法院提起民事訴訟，要求康奈爾就侵權行為進行損害賠償；同時也指控校方疏於確保學生安全，要求校方須負連帶責任。

據該名學生的訴狀指出，康奈爾於3月14日於受害女學生在其工作室更衣時，「為自身利益將手機 伸入視覺死角，偷拍女學生赤裸的身體及乳房」；受害女學生說：「我想事實非常清楚，康奈爾把手伸進來就是為了拍我的裸照，不是為了拍我暫放在工作室裡的藝術品。」

當地媒體致電向康奈爾求證時，康奈爾一言不發地掛斷電話，目前只知道他並未聘請律師；不過，根據康奈爾向法院提交的文件，他辯稱：「我確實在該工作室看到了她的裸體，因此我認為如果我繼續待在那裡會讓女學生感到不舒服，於是我自主離開；我願意向被害人及法院揭露手機內容，證明並未存有任何不當照片。」

對此事件，賓州藝術學院院長普瑞爾(Eric Pryor)發表聲明指出：「校方獲悉有教職員做出不當行為後，立即展開內部調查並將涉案人士開除，目前所有證據都指向本案只是單一偶發事件，校方將致力於在保護每位學生隱私 安全的前提下，為美國培養下一代優秀藝術家。」

與此同時，受害學生所屬的美術學院院長賈卡拉(Clint Jukkala)也向學院學生發出公開信，解釋這起事件始末；他在信中表示：「本校近來發生一起違反本院隱私權政策的不當事件，我希望每位學生都能好好閱讀學生手冊，了解校方及院方在保護學生隱私上的作為，並能在不幸遭遇類似事件時善用學校提供的各種資源。」