我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

新州婦家門口慶生 遭2嫌犯槍殺

編譯郭宣含／綜合報導
強納森‧里其(左)與19歲弟弟約西亞‧里其(右)，被控去年謀殺該州一名老婦；當時該名婦人在紐瓦克自家門前慶生時遭到致命槍殺。(艾塞克斯郡檢察官辦公室照片)
強納森‧里其(左)與19歲弟弟約西亞‧里其(右)，被控去年謀殺該州一名老婦；當時該名婦人在紐瓦克自家門前慶生時遭到致命槍殺。(艾塞克斯郡檢察官辦公室照片)

MSN新聞報導，新澤西州埃塞克斯郡(Essex County)檢察官辦公室表示，一對兄弟被控在去年謀殺該州一名祖母，當時該名老嫗在紐瓦克(Newark)自家門前慶生時遭到致命槍殺。

塞克斯郡檢察人員表示，21歲的強納森‧里其(Jonathan Ritchie)與其19歲弟弟約西亞‧里其(Josiah Ritchie)都是紐瓦克人，他們被控在2021年3月11日造成63歲老嫗黛布拉‧德里克(Debra Derrick)身亡，並被控謀殺、共謀謀殺、非法持有武器，以及以非法目的持有武器。

德里克生前是註冊護士助理，曾在紐瓦克貝思以色列醫療中心(Newark Beth Israel Medical Center)工作，事發前她在自家門廊前發放汽球，慶祝她與已故雙胞胎姊妹的生日，隨後中槍倒地。

德里克的姊妹羅蒙納‧德里克(Ramona Derrick)告訴NJ.com，德里克當時衝去保護孫女免遭槍擊時遭殺害。

「她陷入交火之中，她想確保大家都安全。」羅蒙納表示：「她把兩名孫女推進屋內。」

埃塞克斯郡檢察官辦公室發言人凱瑟琳‧克拉克(Katherine Clark)向媒體證實，該名祖母並非兇手鎖定的目標。

檢察官表示，這對兄弟與母親和繼父同住，他們最初來自南美洲蓋亞那(Guyana)，也住過亞特蘭大(Atlanta)；目前兩人被拘留在紐瓦克埃塞克斯郡懲教所(Essex County Correctional Facility)。

檢察官 新澤西州 亞特蘭大

上一則

亞馬遜擲5500萬 費郡建500套可負擔房

下一則

華府The Yard 連3周末推出晨練及聚餐

延伸閱讀

博根郡8000萬裝修法院合約未招標 新州高院裁定違法

博根郡8000萬裝修法院合約未招標 新州高院裁定違法
新州58%民眾有精神問題 疫情期間趨惡化

新州58%民眾有精神問題 疫情期間趨惡化
叫停3個月後 新州百賽克谷電廠案悄悄復工

叫停3個月後 新州百賽克谷電廠案悄悄復工
「休閒大麻」開賣 新州現人龍 排2.5小時才買到

「休閒大麻」開賣 新州現人龍 排2.5小時才買到
各家機場、航空口罩規定不同 有的搭機免戴、下機卻要戴

各家機場、航空口罩規定不同 有的搭機免戴、下機卻要戴
不滿涉案消息被轉發 新州男殺害一女兩童 判關375年

不滿涉案消息被轉發 新州男殺害一女兩童 判關375年

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點