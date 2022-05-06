新州婦家門口慶生 遭2嫌犯槍殺

強納森‧里其(左)與19歲弟弟約西亞‧里其(右)，被控去年謀殺該州一名老婦；當時該名婦人在紐瓦克自家門前慶生時遭到致命槍殺。(艾塞克斯郡檢察官辦公室照片)

MSN新聞報導，新澤西州 埃塞克斯郡(Essex County)檢察官 辦公室表示，一對兄弟被控在去年謀殺該州一名祖母，當時該名老嫗在紐瓦克(Newark)自家門前慶生時遭到致命槍殺。

塞克斯郡檢察人員表示，21歲的強納森‧里其(Jonathan Ritchie)與其19歲弟弟約西亞‧里其(Josiah Ritchie)都是紐瓦克人，他們被控在2021年3月11日造成63歲老嫗黛布拉‧德里克(Debra Derrick)身亡，並被控謀殺、共謀謀殺、非法持有武器，以及以非法目的持有武器。

德里克生前是註冊護士助理，曾在紐瓦克貝思以色列醫療中心(Newark Beth Israel Medical Center)工作，事發前她在自家門廊前發放汽球，慶祝她與已故雙胞胎姊妹的生日，隨後中槍倒地。

德里克的姊妹羅蒙納‧德里克(Ramona Derrick)告訴NJ.com，德里克當時衝去保護孫女免遭槍擊時遭殺害。

「她陷入交火之中，她想確保大家都安全。」羅蒙納表示：「她把兩名孫女推進屋內。」

埃塞克斯郡檢察官辦公室發言人凱瑟琳‧克拉克(Katherine Clark)向媒體證實，該名祖母並非兇手鎖定的目標。

檢察官表示，這對兄弟與母親和繼父同住，他們最初來自南美洲蓋亞那(Guyana)，也住過亞特蘭大 (Atlanta)；目前兩人被拘留在紐瓦克埃塞克斯郡懲教所(Essex County Correctional Facility)。