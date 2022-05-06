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拒處理不當照片遭報復 新州員工狀告郡檢察官

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州百賽克郡檢察官辦公室一名專責多媒體影音處理的公務員赫南德茲，因拒絕郡檢察官卡米莉亞．瓦爾德斯(圖)要求處理「包含瓦爾德斯及其夫婿的不當個人照片」而遭受職場霸凌，18日向百賽克郡法院提出訴訟。(取材自推特)
新澤西州百賽克郡檢察官辦公室一名專責多媒體影音處理的公務員赫南德茲，因拒絕郡檢察官卡米莉亞．瓦爾德斯(圖)要求處理「包含瓦爾德斯及其夫婿的不當個人照片」而遭受職場霸凌，18日向百賽克郡法院提出訴訟。(取材自推特)

新澤西州百賽克郡(Passaic)檢察官辦公室一名專責多媒體影音處理的公務員赫南德茲(Henry Hernandez)，因拒絕郡檢察官卡米莉亞．瓦爾德斯(Camelia Valdes)要求處理「包含瓦爾德斯及其夫婿的不當個人照片」而遭受職場霸凌，日前向百賽克郡法院提出訴訟，瓦爾德斯對此事低調不予回應，表示不評論任何正在進行中的司法案件。

據赫南德茲提出的訴狀指稱，瓦爾德斯首次於2010年把一份光盤交給他，要求赫南德茲把光盤「處理掉」；但當費南德茲打開光盤後，「看到瓦爾德斯和她丈夫不同脫衣階段的照片」；當時赫南德茲認為「不適合看到這些照片」，因此將光盤退回瓦爾德斯，並表明無法處理。

接著2014年時，瓦爾德斯再度給了赫南德茲另一張光盤，並直接挑明光盤內含一些「私人的東西，包含一些不適合在工作場所中展示的照片」；赫南德茲再度拒絕瓦爾德斯的請求，然而正是從此刻開始，瓦爾德斯似乎利用職權聯合辦公室所有同事排擠赫南德茲，使他在職場上備受冷落及精神折磨。

到了2020年疫情爆發後，辦公室同仁對他的排擠愈發嚴重，甚至無視他基於公衛考量所提出在辦公室裝設隔板的要求，直到去年12月底包含赫南德茲在內的部分辦公室同仁確診，赫南德茲向工會申訴後才加裝隔板。

此外，赫南德茲也在訴訟中表示檢察官辦公室沒有支付他去年因疫情居家上班期間的周末加班津貼，雖然幾經協商後辦公室最終同意支付這筆錢，但在真正核薪時，卻又無故扣除每日一小時的錢，赫南德茲因此透過此次訴訟要求檢察官辦公室盡速歸還拖欠薪水。

除了瓦爾德斯本人外，訴狀中也指控辦公室的數名同仁及首席調查官，但未具體指名。

檢察官 疫情 新澤西州

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