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費城3年來首重估房價 住宅價值飆3成

編譯陳韻涵／綜合報導
費城市長肯尼宣布，睽違三年首次重新評估全市房屋價格，住宅價值平均成長31%，肯尼也祭出多項稅務優惠方案，降低地產稅飆升的衝擊。(Getty Images)
費城市長肯尼宣布，睽違三年首次重新評估全市房屋價格，住宅價值平均成長31%，肯尼也祭出多項稅務優惠方案，降低地產稅飆升的衝擊。(Getty Images)

費城市長肯尼(Jim Kenney)日前宣布，睽違三年首次重新評估全市房屋價格，住宅價值平均成長31%，肯尼也祭出多項稅務優惠方案，降低地產稅飆升的衝擊。

費城三年來首次全面重估房價，住宅房價平均飛漲31%，非住宅的商業物件價格受新冠肺炎疫情影響重創，平均漲幅僅9%，全市整體房價增值21%。

屋主可自2日起上網查看新房價，新價格適用2023年3月31日截止的稅務申報；此外，屋主也會在今年9月1日前收到房屋增值通知，若要向「地稅申訴委員會」(Board of Revision of Taxes)申請上訴，截止日為10月3日。

這項評估引發地方政府與市議會之間的稅務辯論，肯尼正與市議會討論總價56億元的提案，此案定7月1日生效。

肯尼提議用新的增值價來評估工資稅減稅額，但部分議員關切這樣的作法無法直接讓業主受惠。

費城並非所有房屋都增值，全市約有58萬個物件的價值增長，但幅度因社區而異。

若稅制和減免額度未變，全市明年將增加9200萬元收益，五年逾4億6000萬元，但肯尼與市議會已表示將制定減稅方案。

肯尼的提案包括自住房地產免稅額從4萬5000元增至6萬5000元，未來兩年調降市民薪資扣除額，從3.8398%減至3.7%。

此外，肯尼增加「長期持有房產計畫」(Longtime Owner Occupants Program)資金20%，獎勵十年以上自住屋主，另有4000萬元補助自住五年的屋主，以及「長者房產估值鎖定」(Senior Citizen Tax Freeze)等方案。

肯尼在聲明中表示，「建築增值反映費城是天選之地，對部分人而言是累積財富的機會；但屋主值得受到保障，這也是我提議未來五年提供2億元新屋主和租稅補助方案的原因，房屋增值所帶來的收益將減少本市的薪資稅務負擔約2億6000萬元。」

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