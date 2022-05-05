新澤西交響樂團演奏會 華裔作曲家陶禕文獻琴藝

華裔作曲家陶禕文4月底與新澤西州交響樂團合作，以十分鐘演奏最新作品「Spoonfuls」，為今年度新州交響樂團一系列的演奏會揭開序幕，獲得各界好評。(Getty Images)

華裔作曲家陶禕文(Conrad Tao)4月底與新澤西州交響樂 團合作，以十分鐘演奏最新作品「Spoonfuls」，為今年度新州 交響樂團一系列的演奏會揭開序幕，獲得各界好評；新澤西先鋒報(NJ Advance)甚至專文建議陶禕文日後「不要再演奏幾百年前的作品，因為大家想聽更多你自己創作的曲子」。

「Spoonfuls」整體曲風狂野、激情，並完美融合了現代主義、古典主義與藍調音樂的混搭，曲目命名顯然是向1929年音樂家派頓(Charley Patton)的「A Spoonful Blues」致敬；搭配著尖銳的旋律、長笛與銅管樂隊的演奏，悠揚的樂聲響徹雲霄。

同時，陶禕文演奏時也融入了他的個人特色，不時捶打琴鍵，甚至撩撥音響內的琴弦，但這些動作不只沒有破壞樂曲整體的美感，反而完美融入成為曲子的一部分；首次在新州交響樂團演出的指揮家畢納米尼(Jader Bignamini)說：「與陶禕文的合作非常成功，這類型的曲子正是樂團創新的活力，希望未來能有更多機會演奏陶禕文創作的曲子」。

當然，在經典名著上，陶禕文的演奏也相當具有魅力；當他演奏柴可夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky)著名的第一鋼琴協奏曲後，整場觀眾都起立為他歡呼。

事實上，陶禕文的演奏之所以如此撼動人心，是因為他不甘於只是單純演奏經典作曲，而會用心去研究曲子每一個音符的「音序」，找出音序的強度，把曲子的強弱分配得宜，而不是只機械性地讓鋼琴發出聲音；就有觀眾稱讚陶禕文的演奏「彷彿讓柴可夫斯基活過來一般」。