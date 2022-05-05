大西洋城賭場禁菸 逾6成新州人支持

最新民調顯示，賭場禁菸得到62%的多數新州民眾支持。圖為賭場員工集會爭取賭場禁菸。(美聯社)

新澤西州 大西洋城(Atlantic City)賭場全面禁菸的呼聲愈來愈高；29日發布的最新民調 顯示，此舉得到62%的多數新州 民眾支持。

新州媒體NJ.com報導，此民調由史托克頓大學(Stockton University)於4月初至上旬間進行；結果顯示，62%的新州民眾支持大西洋城賭場全面禁菸，31%反對，6%不確定。

若從新州南北部來看，新州北部66%的民眾支持大西洋城賭場全面禁菸，新州南部則為59%，南部支持率較低與大西洋城坐落於此有關，但依然得到多數民眾支持。

新州於2006年頒布廣泛的禁菸法規，限制餐飲業及絕大多數的公共室內空間吸菸，但是賭場卻得以享有25%的樓地板面積劃設為吸菸區的權利。

最近以來，賭場員工指二手菸戕害員工健康，故極力呼籲立法讓賭場全面禁菸；但新州博弈業界強烈反對此舉，認為這會趕跑許多會吸菸的賭客，造成大西洋城賭場就業機會減少及經濟損失，扼殺產業經歷新冠疫情衝擊後仍在恢復中的態勢。

愈來愈多新澤西州議會兩院、兩黨議員表示支持賭場全面禁菸，州長墨菲(Phil Murphy)亦然；但目前立法進程仍在初步階段，兩院都還沒就此法案舉行過相關聽證會。

史托克頓大學進行的民調問卷中，還包括對烏俄戰爭及內政的看法，結果顯示78%的新州民眾支持接納烏克蘭難民，16%反對，6%不確定。

在內政上，13%民眾認為，教育事業及道路運輸改善等方面的基礎建設，是新州預算開支的首要任務，12%民眾則認為是減稅，9%民眾認為是改善住房問題，另有9%的民眾主張是退稅。

此外，52%新州民眾支持執法單位使用面部識別工具，40%反對，8%不確定。