我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

大西洋城賭場禁菸 逾6成新州人支持

編譯洪毅／綜合報導
最新民調顯示，賭場禁菸得到62%的多數新州民眾支持。圖為賭場員工集會爭取賭場禁菸。(美聯社)
最新民調顯示，賭場禁菸得到62%的多數新州民眾支持。圖為賭場員工集會爭取賭場禁菸。(美聯社)

新澤西州大西洋城(Atlantic City)賭場全面禁菸的呼聲愈來愈高；29日發布的最新民調顯示，此舉得到62%的多數新州民眾支持。

新州媒體NJ.com報導，此民調由史托克頓大學(Stockton University)於4月初至上旬間進行；結果顯示，62%的新州民眾支持大西洋城賭場全面禁菸，31%反對，6%不確定。

若從新州南北部來看，新州北部66%的民眾支持大西洋城賭場全面禁菸，新州南部則為59%，南部支持率較低與大西洋城坐落於此有關，但依然得到多數民眾支持。

新州於2006年頒布廣泛的禁菸法規，限制餐飲業及絕大多數的公共室內空間吸菸，但是賭場卻得以享有25%的樓地板面積劃設為吸菸區的權利。

最近以來，賭場員工指二手菸戕害員工健康，故極力呼籲立法讓賭場全面禁菸；但新州博弈業界強烈反對此舉，認為這會趕跑許多會吸菸的賭客，造成大西洋城賭場就業機會減少及經濟損失，扼殺產業經歷新冠疫情衝擊後仍在恢復中的態勢。

愈來愈多新澤西州議會兩院、兩黨議員表示支持賭場全面禁菸，州長墨菲(Phil Murphy)亦然；但目前立法進程仍在初步階段，兩院都還沒就此法案舉行過相關聽證會。

史托克頓大學進行的民調問卷中，還包括對烏俄戰爭及內政的看法，結果顯示78%的新州民眾支持接納烏克蘭難民，16%反對，6%不確定。

在內政上，13%民眾認為，教育事業及道路運輸改善等方面的基礎建設，是新州預算開支的首要任務，12%民眾則認為是減稅，9%民眾認為是改善住房問題，另有9%的民眾主張是退稅。

此外，52%新州民眾支持執法單位使用面部識別工具，40%反對，8%不確定。

新州 新澤西州 民調

上一則

最多萬元 費城首購族「贈款計畫」復活

下一則

大華府文化夏令營 即起開放報名

延伸閱讀

芝賭場競標百利獲青睞 最快5日公布

芝賭場競標百利獲青睞 最快5日公布
博根郡8000萬裝修法院合約未招標 新州高院裁定違法

博根郡8000萬裝修法院合約未招標 新州高院裁定違法
新州58%民眾有精神問題 疫情期間趨惡化

新州58%民眾有精神問題 疫情期間趨惡化
新州塑膠袋禁令上路 保麗龍餐具不得出售

新州塑膠袋禁令上路 保麗龍餐具不得出售
紐約上州雲頂世界Catskills賭場往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

紐約上州雲頂世界Catskills賭場往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券
法院裝修費高達8000萬竟未招標 新州高院火大了

法院裝修費高達8000萬竟未招標 新州高院火大了

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
比利切莫莫終被判刑。(達拉斯警方檔案照)

幸被害人沒斷氣 德州悶死18名婦女連環兇手落網終判刑

2022-04-29 19:02

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅