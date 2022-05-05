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汽車失竊暴增40% 新州哈德遜郡警察忙翻了

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州汽車失竊案暴增，許多汽車被盜是因為鑰匙留在車內但沒有熄火，給竊賊提供了機會。(Getty Images)
新澤西州汽車失竊案暴增，許多汽車被盜是因為鑰匙留在車內但沒有熄火，給竊賊提供了機會。(Getty Images)

新澤西州汽車失竊案暴增，今年迄今比去年同期大增36%，哈德遜郡的增幅更是達40%。澤西市去年全年被盜車輛648部，今年迄今已達950部；聯合市(Union City)今年有26輛汽車被竊，比去年同期多出23%；霍伯肯市(Hoboken)今年迄今失竊車輛21部，去年全年為40部；希考克斯鎮(Secaucus)今年有13輛車被盜，去年全年為29部。

澤西市一個停車場的工作人員遭持槍刧匪威脅，被迫交出一輛寶馬車和一輛奧迪車的鑰匙，兩部高檔車旋即被開走。白玉恩鎮 (Bayonne)一輛2002年款的小貨車也被盜，車主說想不到舊車還會被偷。

澤西市發言人說，多數汽車被盜是因為鑰匙留在車內但沒有熄火，給竊賊提供了機會，因此警方告誡民眾任何時候都不能把鑰匙留在車裡。霍伯肯一名警員說，很多車主雖然拿著鑰匙暫時離開，以為沒有鑰匙車不會被開走，但車仍然被盜。霍伯肯鎮展開了「熄火運動」，給每家每戶和每個商店發出告示，說熄火不但是責任，也是法律。

哈德遜郡檢察官伊瑟·蘇亞雷茲(Esther Suarez)在社群媒體發文提醒開車人，下車時一定不要忘了拿鑰匙和鎖車門，她說：「郡檢方與執法部門合作，以增強人們對全州汽車失竊升高的意識，並採取預防措施，避免自己成為汽車盜竊的受害人。」聯合市警方說，全市被盜的26部汽車中，50%是人為失誤所致。

新州2020年12月修訂的一項法律，規定警方追查汽車失竊時，只追查最嚴重的犯罪或是對公眾安全危害最大的嫌疑人。執法部門認為，這一規定使竊賊看到了機會。霍伯肯警局一名警員說：「竊賊知道不會被警方追查，因此更加膽大妄為。但警方也必須權衡追緝失竊車輛的利弊，而霍伯肯的街道狹窄，警車追擊會很危險，追回失竊汽車不值得賠上人命。」

隨著汽車盜竊的升高，新州的政策也因為受到廣泛批評後而做出了改變，將允許警察追緝失竊車輛。州檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示：「這一改變賦予了執法部門強有力的工具，但在追緝和保護社區的同時，也要注意自身和民眾的安全。」

汽車 新州 新澤西州

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