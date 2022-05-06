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支持 Kathy Barnette 競選聯邦參議員 費城遠東集團舉辦競選籌款餐會

本報費城訊
林建和伉儷與凱西合影
林建和伉儷與凱西合影

  費城遠東集團4月28日晚，在太湖酒樓為凱西·巴內特（Kathy Barnette）舉辦競選籌款餐會，遠東集團總裁林建和呼籲華人支持凱西參選，與會人士除了對凱西表示支援外，也暢談費城華裔社區的發展。

  凱西出生於1971 年，是一名退役美國陸軍軍官、作家和政治評論員，是2022 年賓州美國參議院選舉的共和黨初選候選人。2020年在賓州第四選區競選國會議員，輸給了民主黨人馬德琳·迪恩（Madeleine Dean）。2021年 4 月，凱西宣佈再次參選美國參議院聯邦參議員。

  凱西表示，“美國比以往任何時候都更需要強大、真實的共和黨聲音來捍衛憲法和我們珍視的權利。我將成為那個聲音-為賓州和我們偉大的國家發聲”。她闡述自己的競選政綱，通過維護憲法保護自由，禁止種族歧視，發展經濟，推動國家向前發展。她強調美國應能源獨立，能源是一個國家生死攸關的問題。同時要珍視生命，推廣墮胎的替代方案，努力支援父母變得獨立，並為他們的孩子提供成功的機會。面對冠狀病毒大流行的持續，政府通過強制命令強迫人們不是解決辦法。她相信美國人如果獲得良好的資訊，會為自己和家人做出明智的決定。在移民方面，她指出保護邊境是移民的關鍵部分，美國的合法移民政策迫切需要徹底改革，應該專注於造福美國人，而不是跨國公司。凱西也非常關注民生的心理健康問題，她說，很長一段時間以來，我們一直在關注精神疾病及其對我們社會的影響。我們應探索消除與精神疾病相關的方法，並提供人們迫切需要的愛、支援和關懷。

  林建和希望如果凱西勝出，在有關非法移民法案方面能給予更多關注，眾人暢所欲言，氣氛溫馨愉悅。【圖文報導：彭林】

參加籌款餐會人士合影，前排左4為凱西，二排右4為林建和
參加籌款餐會人士合影，前排左4為凱西，二排右4為林建和

非法移民 賓州 費城

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