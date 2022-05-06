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珠峰醫療集團 榮獲賓州東部少數族裔小企業獎

本報費城訊
Small Business Award頒獎典禮，珠峰醫療集團創始人王國芳醫生，主席李小賓醫生（前排右4）連續4年獲得Philadelphia Magazine頒發的“傑出醫生“獎
Small Business Award頒獎典禮，珠峰醫療集團創始人王國芳醫生，主席李小賓醫生（前排右4）連續4年獲得Philadelphia Magazine頒發的“傑出醫生“獎

  大費城華人企業“珠峰醫療集團”榮獲2022年度賓州東部“少數族裔小企業獎”。此獎項由美國小企業管理局(Small Business Administration)從賓州東部40個郡的所有提名者中選出，並在總統指定的年度全國小企業周中慶祝。該獎主要是為了表彰當地小企業的成就，以及他們對所服務社區乃至整個地區的經濟貢獻。

  珠峰醫療集團由本地著名華人醫生王國芳和連續4年獲得“費城傑出醫生”獎項的李小賓醫生創立。珠峰醫療在大費城地區Havertown, Upper Darby和Chester City均設有醫療機構，包括家庭醫生診所，無需預約的緊急護理中心Urgent Care, 物理康復治療，醫療美容，專業醫療養老服務等。據悉，珠峰醫療位於費城東北區的綜合性醫療診所將於今年8月份開業。

  此次頒獎典禮於4月28日在珠峰醫療集團位於Chester的綜合性醫療服務院區舉辦。該院區占地13. 4英畝，正籌備短期和長期醫療護理院及低收入老人公寓項目。小企業管理局賓州東部主任Steve Dixel，賓州社區和經濟發展部副主任Michael Shorr, 州參議員John Kane，Chester市長 Thaddeus Kirkland等均到場致賀。

  賓州參議院表彰道 “珠峰醫療集團因高品質醫療服務而獲得極高聲譽。因為始終堅持其原則做到可靠和完善，珠峰醫療集團成為社區的佼佼者和值得效仿的典範。” 李小賓醫生在獲獎感言中表示珠峰醫療集團會集中培訓家庭醫生來解決本地醫療資源配置不均的問題。

  珠峰醫療的宗旨是為來自不同文化背景的患者群體提供優質醫療服務，改善患者就醫不便的醫療缺口問題。集團創始人王國芳醫生說“當其他醫療機構選擇撤出的時候，珠峰醫療會繼續前進到醫療資源不足的社區，以滿足當地居民的健康需求。” ，同時為了更好地提供多元化服務及尊重文化多樣性，珠峰醫療集團還培養了大量雙語醫務人員及護理協調員。

賓州 費城 華人

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