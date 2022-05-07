我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

愛迪生華人療養院設備完善 歡迎預約參觀

新澤西訊

  愛迪生華人療養院位於生活便捷的Hmart及愛迪生火車站附近，它就像一個優雅寧靜的世外桃源，矢志要給療養者“ 和我家一樣舒適，像家人一樣珍惜”的感受。整體環境綠意盎然、景緻宜人。華人部門更是重新粉刷煥然一新，擁有一個溫馨舒適的環境，提供一流的一站式醫療保健和專業治療，是新澤西州最受好評的護理型療養院。

  愛迪生華人療養院提供短期、長期護理、復健的服務。接受持有Medicaid 白卡、Medicare紅藍卡、或其他私人保險的老人；療養院的280張床設施可提供無與倫比的舒適和護理，有極富愛心的華人員工提供專業服務，並安排中式文化活動、中式傳統遊戲-麻將、中文電視頻道、報紙和雜誌等。

  院方提供定制的治療方案，包括日常物理，職業和言語治療、先進的康復設備、個性化治療計畫、出院計畫和出院後跟進等配套服務。在專業特色方面提供多方面的護理，由富有同情心和敬業精神的專業人員組成的團隊，並以提供卓越的多方面護理而著稱；其中有骨科康復、心臟保健、中風恢復、神經功能障礙、傷口癒合、臨終關懷和疼痛管理、糖尿病管理、靜脈療法等等，

  如對華人療養院有興趣參觀或想進一步瞭解如何申請，歡迎來電愛迪生華人療養院中文服務專線732-983-7974，Embassy Manor- At Edison Nursing and Rehabilitation，10 Brunswick Avenue ，Edison, NJ 08817；ChineseNursingHomes.com

華人 療養院 新澤西州

上一則

多位新舊任住持駕臨新州佛光山 期許推廣人間佛教

下一則

芝加哥中文學校推出2022夏季課程，歡迎報名

延伸閱讀

感恩護理提供各種專業家庭護理服務

感恩護理提供各種專業家庭護理服務
含毒化學物超標 新州6鎮可集體控告水公司

含毒化學物超標 新州6鎮可集體控告水公司
婦女會麻將卡拉OK聯誼 睽違兩年重啟歡樂

婦女會麻將卡拉OK聯誼 睽違兩年重啟歡樂
供水含毒化學物超標 法官：新州6鎮可集體控告水公司

供水含毒化學物超標 法官：新州6鎮可集體控告水公司
紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝
新澤西中校協會演講比賽 愛迪生攬雙冠

新澤西中校協會演講比賽 愛迪生攬雙冠

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增