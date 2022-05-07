愛迪生華人療養院設備完善 歡迎預約參觀

愛迪生華人療養院 位於生活便捷的Hmart及愛迪生火車站附近，它就像一個優雅寧靜的世外桃源，矢志要給療養者“ 和我家一樣舒適，像家人一樣珍惜”的感受。整體環境綠意盎然、景緻宜人。華人部門更是重新粉刷煥然一新，擁有一個溫馨舒適的環境，提供一流的一站式醫療保健和專業治療，是新澤西州 最受好評的護理型療養院。

愛迪生華人療養院提供短期、長期護理、復健的服務。接受持有Medicaid 白卡、Medicare紅藍卡、或其他私人保險的老人；療養院的280張床設施可提供無與倫比的舒適和護理，有極富愛心的華人員工提供專業服務，並安排中式文化活動、中式傳統遊戲-麻將、中文電視頻道、報紙和雜誌等。

院方提供定制的治療方案，包括日常物理，職業和言語治療、先進的康復設備、個性化治療計畫、出院計畫和出院後跟進等配套服務。在專業特色方面提供多方面的護理，由富有同情心和敬業精神的專業人員組成的團隊，並以提供卓越的多方面護理而著稱；其中有骨科康復、心臟保健、中風恢復、神經功能障礙、傷口癒合、臨終關懷和疼痛管理、糖尿病管理、靜脈療法等等，

如對華人療養院有興趣參觀或想進一步瞭解如何申請，歡迎來電愛迪生華人療養院中文服務專線732-983-7974，Embassy Manor- At Edison Nursing and Rehabilitation，10 Brunswick Avenue ，Edison, NJ 08817；ChineseNursingHomes.com