多位新舊任住持駕臨新州佛光山 期許推廣人間佛教

圖說： 前排左起紐澤西協會督導陳宜文、李幸玲、妙齊法師（渥太華佛光山）、有望法師（紐約道場當家）、永固法師(國際佛光會美東副秘書長)、覺麟法師(新任紐約、新州、波士頓住持)、監寺覺懺法師、紐澤西協會會長童振邦、督導魏建國。(攝影：林秀嫺)

國際佛光會美東副秘書長永固法師，新任紐約、新州 、波士頓 住持覺麟法師，紐約道場當家有望法師，渥太華佛光山妙齊法師等一行，日前駕臨新州佛光山，由監寺覺懺法師帶領紐澤西協會會長童振邦，督導魏建國、李幸玲、陳宜文，及理事、幹部、分會長及信徒等代表接駕。

佛光山紐約道場，新州佛光山，及波士頓三佛中心4月17日由國際佛光會美西副秘書長，西來寺住持慧東法師線上佈達，調派覺麟法師為新任住持。美東副秘書長及渥太華佛光山住持永固法師與覺麟法師在紐約道場交接。數百三地信眾會員綫上觀禮。

永固法師表示，他首次調任紐約住持的時候，大師特別囑咐，要他為紐澤西信徒購置一處永久道場。得大師的願力，因緣具足，找到原本是教會學校，有宗教、教育 雙重許可的現址，讓隨道場數度搬遷的信徒，有了法身慧命之家。

永固法師法師期許新州佛光人，今後致力接引年輕人和兒童，讓人間佛教得以順利傳承，尤其是文教樓整修工程近期即將完成，更是充分發揮教育功能的好場所。文教樓整修工程由魏建國督導負責，他即席報告工程進度，並陪同法師們巡視各樓層的場地空間。

覺麟法師回憶三十年前，他初抵美國，先到西來寺，第二站就是來紐澤西和青年結緣，後來調派美國各地佛光山道場，如今囘到新州佛光山，心中很是歡喜，以後有機會要常來，和新州佛光人一同推廣人間佛教，童振邦表示，紐澤西協會在常住帶領下，必能以三好、四給的實踐來弘法度生，讓人間佛教在花園州開花結果。