新州塑膠袋禁令上路 保麗龍餐具不得出售

新澤西州塑膠袋禁令將於5月4日正式上路，保麗龍做的杯子、盤子和外帶容器也被禁。(Getty Images)

新澤西州 塑膠袋禁令自4日起正式上路，民眾不得使用由聚苯乙烯發泡塑料製成的產品、亦即俗稱為保麗龍做的杯子、盤子和外帶容器，而餐飲業者也不得使用其塑料製成的容器來盛裝食物，當然不允許塑膠業者販售。

此外，該法令也禁止使用一次性塑料袋和紙袋，不過有少數例外的情況。

★塑膠禁令管制的對象和範圍

除了任何人都不得販售或贈與聚苯乙烯發泡塑料製成的產品，最嚴格的條例之一莫過於該州境內達一定規模以上的超商 ，都不再提供紙袋。

但餐廳可提供一次性紙袋，或使用塑膠、紙或鋁製成的容器盛裝或運送食物，但不可以是聚苯乙烯泡沫塑料製成的容器。

根據新州環保廳的說明，餐廳、咖啡店、熟食店、雜貨店或大賣場(不分規模)、便利商店、餐車、電影院 、商業機構或大樓附設的食堂、藥局、非營利組織、酒類專賣店、零售店、以及幼稚園至12年級學校和大學，都是塑膠禁令管制的對象。

環保廳也在官方網站上強調：「除非製造商已用聚苯乙烯將食物包裝好，否則上述業者不得使用該材料作為包裝或容器。」

★哪些情況可以例外？

含有食材或較濃稠的飲品，須使用聚苯乙烯發泡塑料製成的拋棄式長勺。

需要蓋子或盛裝熱食的容器，容量不得超過兩盎司

必須用容器包裝售出的冷凍或非冷凍生肉，包括家禽或魚類

製造商已使用聚苯乙烯包裝的食品

其他環保廳認定之必須使用聚苯乙烯包裝的食品

環保廳表示，上述例外預計可維持至2024年5月4日。