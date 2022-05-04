新州58%民眾有精神問題 疫情期間趨惡化

民調顯示，新澤西州58%的人表示，他們或是他們的親人有精神問題，而且在疫情期間趨於惡化。(Getty Images)

史托克頓(Stockton)大學公共政策中心最新公布的民調顯示，新澤西州 58%的人表示，他們或是他們的親人有精神問題，而且在疫情 期間趨於惡化。認為自己沒有精神問題的人是占39%，表示不確定的人占2%。

在有精神問題的人中，68%的被訪者表示，他們的精神問題在疫情期間惡化，7%的人稱有所改善，20%的人說沒有變化。

史托克頓大學公共政策中心主任佛倫建(John Froonjian)說：「調查結果證實了專家對疫情的看法，在控制疫情的過程中，人們的精神狀態也受到衝擊。疫情在許多方面增大了人們的壓力，並且付出代價，包括經濟、社會、就業、健保、學校教育和失去親人。」

調查還詢問受訪者對其他問題的看法，包括賭場吸菸、類鴉片藥物上癮和無家可歸。62%的人支持對大西洋城的賭場實行禁菸，31%的人反對，6%表示不確定。新州 南部的居民較少支持禁菸，支持者是59%，而北部居民支持禁菸的人占66%。

39%的人表示，他們或是他們認識的人受到類鴉片危機的影響，35%認為藥物成癮是社區的嚴重問題，但40%認為不嚴重。新州南部居民受類鴉片危機影響的比重較高，占46%。

38%的人表示，無家可歸在他們的社區不是問題，35%認為只是小問題，23%認為是嚴重問題。

調查是4月4日至13日採訪640個成年人的結果，正負誤差率為3.8%。