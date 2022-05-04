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房貸利率升 新州收入10萬買家原本可買房子從38萬降至31萬

編譯孫梁／綜合報導
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州的可負擔住房市場也發生巨變，年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋，收入高一倍的人如今的購買力也下降了18%。

奧透集團(Otteau Group)的房地產經濟師奧透(Jeffrey Otteau)說：「目前的房價水平不可持續，房價下跌只是時間問題。」但他認為，房價下跌在2024年前不會出現。

2020年的房價上漲12%，2021年又上漲15%，兩年的漲幅27%。奧透預計今年將上漲6%，明年繼續漲2%，然後開始下跌。

買房人舉借房貸的利率通常會鎖定60天不變，如果過戶手續延遲，鎖定的利率會續延30天。但利率自去年8月以來升高近兩倍，新州房地產商協會會長懷特(Robert White)說：「在我認識的銀行和房貸經紀人中，沒人願意將鎖定的房貸利率續延30天。」如果房子沒有買成，談好的房貸利率以前在一定時間內還可轉用購買其他房屋，但如今已不能用在轉移買房上。懷特說：「這是因為利率升得太快。」

懷特說，他的一個客戶鎖定了4.75%的房貸利率，以購買孟莫斯郡(Monmouth)的共有公寓(condo)，但過戶手續延至67天去辦，利率就漲至5.14%，房貸的月付因此而多出63元。懷特說：「銀行會認為買房人付得起多出的利息，但買房人則稱『我付不起，我也要吃飯』。」

如果買房人去年買了一棟40萬元的房子，30年房貸的利息為2.75%，連本帶息的月付為1306元，而買同樣一棟房子如果是按今天5%的利率，月付就是1717元。莫里斯頓鎮(Morristown)的房地產經紀人里德(Michael Read)說：「每月相差411元可不是小數字。」

買房能否負擔得起的意義重大，可改變人們在何處購房和是否還想搬家的決定，里德說：「如果利率升至6%，將給房市帶來更多恐慌。」

懷特表示，許多人已經改變了原先的買房主意，「利率快速攀升，買主感到買不起了，他們會說『我還是租房住吧，或是繼續住父母家，先攢錢再說，看看六個月後會怎樣』。」

對於想買房和賣房的人，奧透認為現在是動手的時候。如果是賣方，房價今後6到12個月可能會到頂，六個月內賣出最好。如果是買方，利率今後可能升至7.5%，目前還算較低，仍可鎖定合理的利率，同時可盡享擁有房子的樂趣。

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