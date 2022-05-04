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博根郡8000萬裝修法院合約未招標 新州高院裁定違法

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州最高法院裁決，博根郡政府規避招標法規，未將一項斥資8000萬元、歷史悠久的法院裝修工程合約進行公開招標，實屬違法。(取材自臉書)
新澤西州最高法院裁決，博根郡政府規避招標法規，未將一項斥資8000萬元、歷史悠久的法院裝修工程合約進行公開招標，實屬違法。(取材自臉書)

新澤西州最高法院日前裁決，博根郡(Bergen)地方政府規避招標法規，未將一項斥資8000萬元、歷史悠久的法院裝修工程合約進行公開招標，實屬違法；工程案也被迫停擺，後續恐怕還會引發其他效應。

大法官艾爾賓(Barry Albin)表示：「政府部門和承包商都必然了解，規避地方公共合約相關法律最終的結果，就是合約不會被允許執行」；博根郡地方政府目前尚未回應。

對郡府提告的工程公司Dobco代表律師特里夫(Greg Trif)表示，他們對法官的裁決感到慶幸，並強調「未來沒有任何地方政府可以這麼做」。

另外，友聯郡(Union)也發生類似的情況，伊莉莎白市(Elizabeth)政府綜合大樓、一項價值1億2380萬元的工程合約，同樣沒有經過招標程序。

Dobco公司分別向博根郡和友聯郡郡府提告，官司纏訟一年多；該公司在法律文件中聲稱，郡府考量工程案帶來的豐厚利潤，蓄意將他們從承包名單中排除。

Dobco的律師指控，博根郡和友聯郡都是利用郡府各自對改善工程的權利，規避新澤西州地方公共合約法，未能執行由公眾稅金支付的工程案之招標程序。

以博根郡為例，改善工程案一般都必須通過遴選委員會的審核；而且根據新州法律，委員會還必須列出承包商的建議名單，數量不得超過四家；競標並非都以最低價得標，還必須納入其他評估的因素，例如工程經驗等。 

但無論是博根郡或友聯郡，郡府都疑似涉入「一起複雜的交易，將公有地和民眾的納稅錢混淆不清」。

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