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美國最大休息站營運商 蘋果綠美國總部遷往新澤西州

編譯孫梁／綜合報導
日前前往愛爾蘭貿易招商的州長墨菲宣布，經營公路休息站愛爾蘭公司蘋果綠將擴大在新澤西州的業務，並將其美國總部遷址新州。圖為該公司在新州經營的一個休息站。(取材自臉書)
日前前往愛爾蘭貿易招商的州長墨菲宣布，經營公路休息站愛爾蘭公司蘋果綠將擴大在新澤西州的業務，並將其美國總部遷址新州。圖為該公司在新州經營的一個休息站。(取材自臉書)

赴愛爾蘭完成貿易招商之旅的州長墨菲日前宣布，經營公路休息站(travel plaza)的一家愛爾蘭公司將擴大在新澤西州的業務，並將其美國總部遷址新州

總部位於愛爾蘭首都都柏林的蘋果綠公司(Applegreen)，是美國最大的公路休息站營運商，公司已將其美國總部遷至新州伯根郡(Bergen County)的格蘭岩市(Glen Rock)，墨菲表示，新州的21個高速路休息站將由蘋果綠公司進行重新開發與整合。

蘋果綠公司將在新州投入1億2600萬元，公司高層和墨菲州長說，美國總部遷到新州後，將至少創造100個工作，休息站的重新開發未來數年將增加800個工作。

蘋果綠公司目前在美國18個州經營250個休息站，去年夏天接管新州的21個休息站以來，已開始了開發改建，首批重建的兩個休息站將在7月4日前完工，分別為新州收費高速路(Turnpike)上的Woodrow Wilson休息站和Molly Pitcher休息站，分別位於漢米爾頓鎮(Hamilton)和東溫莎鎮(East Windsor)。

墨菲州長說：「作為驕傲的愛爾蘭裔美國人，我很高興來到都柏林，與蘋果綠公司一起宣布其美國總部遷址到新州。蘋果綠公司是愛爾蘭最重要的休息站服務商和世界級的基礎設施夥伴，公司的遷址將極大促進新州的經濟增長，並為新州21個公路休息站的重建帶來創新與經驗。」

蘋果綠公司表示，新州休息站的改造重點將是建設汽車充電設施，公司的美國運營總裁伊莉莎白·皮爾斯(Elizabeth Pierce)說：「新州北部是美國總部的理想地點，在許多州的中心位置，毗鄰多個主要機場，可為公司發展提供頂尖人才。公司的計畫將創造數百個新工作，極大促進新州經濟，為愛爾蘭和美國帶來雙贏。」

墨菲州長在愛爾蘭還簽署了新州學術界和房地產部門加強與愛爾蘭大學與創新公司合作的備忘錄，以期增強在商業和教育領域的合作。墨菲在愛爾蘭之行期間還會晤了愛爾蘭總理馬丁(Michael Martin)和美國駐愛爾蘭大使克萊兒·克羅寧(Claire Cronin)。

新州 蘋果 新澤西州

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