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涉地鐵車上性侵 費城28歲男被捕

編譯林梅婕／綜合報導
費城28歲男子亞當斯涉嫌犯下至少兩起性侵案件，包括一起費城地鐵列車上的性侵案；警方終於在上周將他逮捕。(Fox29電視台截圖)
費城28歲男子亞當斯涉嫌犯下至少兩起性侵案件，包括一起費城地鐵列車上的性侵案；警方終於在上周將他逮捕。(Fox29電視台截圖)

費城28歲男子亞當斯(Quintez Adams)上月涉嫌犯下至少兩起性侵案件，包括一起費城地鐵列車上的性侵案；警方終於在上周將他逮捕。

賓州東南捷運證實，上月24日在列車車廂發生一起性侵案，雖說不清楚案發時列車上是否有其他乘客，但當局已調閱當天監視錄影畫面，全面配合警方調查；當時警方就已鎖定嫌犯可能是亞當斯，但針對案情細節並未多做說明。

警方聲稱，亞當斯可能涉及相關的案件包括4月4日、7日、市場街(Market Streets)的性侵案，以及24日下午的列車性侵。

東南捷運發言人布西(Andrew Busch)表示，上述性侵事件中，只有一起是發生在東南捷運管轄的範圍內；一名女子24日向警方報案，稱自己搭乘東南捷運寬街線(Broad Street Line)、約莫中午12時30分行經吉拉德大道站(Girard Avenue)時遭到性侵。

布西指出，獲報後東南捷運警察立刻前往案發現場，並協助安置受害者；同時費城特別受害者小組(Special Victims Unit)也到場支援及協助調查。

根據東南捷運的說法，被害人疑似與嫌犯認識，但尚不清楚兩人的關係；國家廣播公司(NBC)費城地方新聞指出，調查相關人員透露，亞當斯與被害女子有簡訊往來，並約好發展性關係，但過程中亞當斯的舉動疑似超乎被害人接受的範圍。

去年10月同樣在東南捷運列車上，35歲男子恩戈(Fiston Ngoy)性侵一名女子得逞，當時同車乘客甚至拿出手機錄影，但礙於大多人不清楚女子當時並非出於自願，因此無人阻止或報警；案後掀起軒然大波，恩戈被以強暴等相關罪名獲判起訴，沒想到才過六個月，類似的憾事又再重演。

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