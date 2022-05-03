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連接荷蘭隧道11座橋 新澤西高速公路管理局擬整修

編譯林梅婕／綜合報導

新澤西州收費高速公路(New Jersey Turnpike)已年久失修，當局表示從哈德遜郡(Hudson)拓寬的11座與荷蘭隧道(Holland Tunnel)相連的路橋，將考慮進行整修。

高速公路管理局(Turnpike Authority)官員已於上周跨出修復工程的第一步，從貝玉恩市(Bayonne)的第14A出口至澤西市(Jersey City)東向擴建道路間，所有的橋面進行整修。

另外，高速公路管理局委員會也通過一項與工程公司Greenman-Pedersen簽訂的795萬元工程合約。

不過高速公路管理局發言人菲尼(Tom Feeney)表示，儘管當局針對哈德遜拓寬還有更長遠的規畫，尤其是通往荷蘭隧道的主要道路，但這些橋的整修工作已經不能再拖了。

「這個計畫的重點是鞏固現有橋樑的安全和運行，避免未來10至15年內發生任何緊急封路的狀況，」菲尼說：「這些橋每天的通行量都非常繁重，包括卡車。因此路面經常被破壞，需要定期和昂貴的維護才能繼續使用。」

菲尼指出，14A出口至澤西市澤西大道(Jersey Avenue)之間的橋梁將耗時18個月整修；至於另一項14與14A出口之間的橋面更換工程已於2019年開工，預計將持續至2023年，菲尼說：「這項合約也包括擴建計畫剩餘的工程。」

不過澤西市也有部分居民反對，認為擴建計畫將造成現有的交通量更加繁重，且使空氣污染惡化；加上往南的道路縮為兩線道，荷蘭隧道也沒有拓寬的情況下，交通並不會有多大的改善。

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