新州休閒大麻開賣 首日逾1.2萬人買190萬元 超過預期

新州21日合法開賣休閒用大麻給成人，當日逾1萬2000名顧客掏出近190萬元購買。圖為開賣當天，新州布倫斯菲爾德一家大麻店站滿顧客。(美聯社)

費城 詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，新澤西州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)27日公布，新州 21日首日合法開賣休閒用大麻給成人，當日逾1萬2000名顧客掏出近190萬元購買。

該委員會執行主任布朗(Jeff Brown)表示：「我們預計會有鉅額銷售量，數據顯示大麻市場可有效服務成人消費者與病患。」

根據該委員會數據，每名消費者平均花約150元買休閒用大麻，這數據高於業界領袖的預期。

全美醫用大麻藥房連鎖店Curaleaf執行長拜仁(Joe Bayern)在休閒用大麻開賣日當天，待在貝爾莫爾(Bellmawr)分店內，他當時表示，每名顧客平均花100元買休閒用大麻，這樣就很不錯了。

大麻監管委員會並未說明消費者購買多少盎司的休閒用大麻，也沒發現「提供醫用大麻給病患的供應鏈出現問題的可靠報告。」醫用大麻病患在休閒用大麻販售前，顯然已有些庫存。

休閒用大麻開賣前一天，醫用大麻消費者20日購買5400盎司的大麻產品，相較之下，在休閒用大麻開賣的後續五天，他們購入7500盎司。

在休閒用大麻開賣當日，新州23間大麻藥房中，僅有12間也販售休閒用大麻；估計未來會有更多藥房跟進。

新州開放休閒用大麻可回溯自17個月前，當時新州選民選擇讓休閒用大麻合法化 ；新州在2021年2月通過多項法案，包括大麻控罪除罪化並建立合法大麻市場。有些新州州民希望新州可以成為典範，讓因大麻禁令而受影響的人得以加入大麻業。

費城詢問報指出，新州能否成為典範尚待觀察。新州21日開賣休閒用大麻的第一批公司都是跨州的大麻大企業，這些企業已投入數千萬元興建基礎建設，盼新州每年有20億元市場。

費城詢問報預估，新州在今年下半年，可望新開許多有執照的休閒用大麻專賣店。