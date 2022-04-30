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共和黨賓州州長初選 4候選人電視辯論

編譯柯立偉／綜合報導
民調最高的四名賓州州長共和黨候選人27日晚間進行電視辯論，他們為前國會議員巴列塔(左上)、州參議會議員馬斯特里亞諾(右上)、前費城聯邦檢察官麥史旺(左下)和前賓州德拉瓦郡議員暨企業家懷特(右下)。(美聯社)
民調最高的四名賓州州長共和黨候選人27日晚間進行電視辯論，他們為前國會議員巴列塔(左上)、州參議會議員馬斯特里亞諾(右上)、前費城聯邦檢察官麥史旺(左下)和前賓州德拉瓦郡議員暨企業家懷特(右下)。(美聯社)

民主黨即賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)的任期將於明年1月任滿，在選舉情勢不利於民主黨的情況下，共和黨人正磨刀霍霍要搶下這個搖擺州；目前為止已宣布要參選賓州州長的共和黨人共九位，其中民調最高的四位27日晚間在美國廣播公司(ABC)旗下的賓州頻道WHTM進行辯論，紛紛開出多項改革面廣大的選舉支票。

目前民調最高、有資格參加電視辯論的四位共和黨籍初選參選人為：以支持強硬手段打擊非法移民聲名大噪的前國會議員巴列塔(Lou Barletta)、附和川普選舉被竊論的州參議會議員馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)、前費城聯邦檢察官麥史旺(Bill McSwain)、前賓州德拉瓦郡(Delaware)議員暨企業家懷特(Dave White)。

針對「當選後的願景」，四位候選人就投票法案、攜帶槍枝與墮胎等爭議問題都算有共識，表示若獲當選將會廢除現行的「自動郵寄選票」制度，恢復過去須先登記才郵寄投票的辦法；同時取消各郡政府對於民眾在公共場合「隱藏攜槍」的核可權，全面開放擁有持槍證的民眾隨時隨地、公開或隱藏自己攜帶的槍枝。

另一方面，雖然四位候選人對於墮胎問題有基本共識，但細節執行面仍有不同；四位候選人都指出，在聯邦最高法院允許的前提下，支持全面禁止墮胎；不過麥史旺表示，他雖然也反對墮胎，但當婦女是因為被性侵、亂倫或繼續妊娠會危及母體生命安全時，應例外許可其流產。

四位候選人也都強調經濟的重要性，承諾將降低汽車燃料稅率，並著重發展天然氣鑽探；懷特就說：「天然氣鑽探將會為賓州帶來5萬至6萬個新的工作機會，其中不乏高薪職缺，薪資上看六位數。」

雖然共和黨高層無人表態會支持哪一位特定參選人，但美聯社報導，有消息指出高層頗為擔憂馬斯特里亞諾可能出線；馬斯特里亞諾是四位擬參選人中最右傾的一位，也收過聯邦眾議院針對國會暴亂事件的調查傳票；但當被問及若當選是否會有法律爭議時，馬斯特里亞諾只輕描淡寫地說：「這件事沒有法律問題。」

賓州 共和黨 墮胎

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