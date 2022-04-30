哈爾科夫大學教授 費城堅守崗位 續為烏克蘭學生傳授經濟學

雖然戰火不斷，遠在費城的哈爾科夫國立大學經濟學教授皮恩斯卡，仍繼續為四散各地的學生授課。圖為哈爾科夫國立大學經濟系大樓遭砲轟。(Getty Images)

俄羅斯 入侵烏克蘭 至今，東部大城哈爾科夫(Kharkiv)一直遭到俄軍猛烈攻擊；華盛頓郵報報導，遠在大西洋另一端的費城 ，一位教授仍在堅守原先在哈爾科夫的教授崗位，繼續為四散各地的學生教導經濟學。

目前住在費城西北部芒特艾里(Mount Airy)的厄納‧皮恩斯卡(Iryna Pyenska)是哈爾科夫國立大學經濟學教授，母親來自俄羅斯，故會說俄語，且不少親戚住在俄國；但是自2014年俄國併吞克里米亞以來，皮恩斯卡見證著這座曾經親俄的城市民風是如何的驟變。

儘管衝突不斷，但皮恩斯卡一直不相信會爆發全面戰爭，甚至一度認為美國在搧風點火，故不理會在美工作的女兒要她離開烏克蘭的請求；但是女兒以「探視外孫女」的名義，終於說動母親在2月17日與外婆前往費城，一周後，戰爭爆發。

皮恩斯卡開設的學士班課程有18名學生，現在有三人失蹤，只有七名學生有辦法正常使用網路且經濟上尚且無虞，其他學士班、碩士班學生四散各地，遍布烏克蘭國內外；現在，儘管存在時差，必須在半夜2、3時授課之下，皮恩斯卡仍會打開電腦，繼續為這批學生授課。

儘管烏克蘭的戰爭陰霾籠罩，不過皮恩斯卡表示，哈爾科夫大學仍堅持，繼續為學生提供教育是很重要的，為國家效命的做法不是只有參戰，「我們需要有人才來為未來的經濟重建做準備」；皮恩斯卡還說，她個人覺得授課也能成為大家的心靈支柱。

為了繼續服務這些學生，自認自己過去要求很高的皮恩斯卡，現在身段愈來愈柔軟，例如同意學生在非上課時間使用Google Classroom，過去堅守的各種「期限」也開始有寬限期等；皮恩斯卡學生不論四散國內還國外，很多現在都得開始工作以資助家人。

而華郵採訪到的皮恩斯卡的學生中，有住在烏克蘭東北部，上課的聲音併隨砲聲的學生說「像是在做惡夢」；有住在哈爾科夫的學生說，唯有上課能轉移各種令人苦痛的消息；有學生相信烏國最後的勝利；也有學生懷抱著之後重建國家的願景。