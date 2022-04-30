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三星全國數理賽 普林斯頓高中優勝 抱回11萬元獎金

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州普林斯頓高中(圖)學生26日獲三星舉辦的全國數理比賽優勝，為學校贏得11萬元獎金。(取材自臉書)
新澤西州普林斯頓高中(圖)學生26日獲三星舉辦的全國數理比賽優勝，為學校贏得11萬元獎金。(取材自臉書)

新澤西州普林斯頓高中(Princeton High School)學生日前獲得三星(Samsung)舉辦的全國數理比賽優勝，為學校贏得11萬元獎金。

三星每年舉辦「解決明日方案」(Solve for Tomorrow Contest)理工競賽，鼓勵學生透過理工(STEM)技能解決問題，今年是在美舉辦的第12屆。

普林斯頓高中的學生作品榮獲前三名，獲得10萬元獎金，該校也獲得員工選擇獎，抱回1萬元獎金。

這群學生的科展計畫內容攸關把廚餘變成可利用的產品，例如肥皂。

他們購買並飼養黑水虻(black soldier fly)，黑水虻會吃廚餘，這也是減少食物浪費的方式之一；此外，學生另購入高品質的油脂，用來製作永續肥皂。

參賽學生顏樂(Ngan Le，音譯)在比賽名次宣布前預錄的影片中說：「如果我們得獎，我將會很開心、興奮且感激。」

這群學生3月入選決賽時，獲得價值5萬元的科技和教室設備補助，另有九個學校團隊進入決選。

本月25日，參賽學生將成果呈給裁判評比；主辦單位翌日宣布，普林斯頓高中與另外兩所學校的參賽學生，獲選為本屆的三個優勝團隊。

顏樂及少數學生代表未能出席的同儕領獎，她說：「我要感謝普林斯頓社群裡，曾經幫助我們並支持這項計畫的每一個人。」 

三星 新澤西州 社群

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