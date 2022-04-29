協商無共識…費城4工會接種令 恐延期施行

費城市長肯尼對工會員工頒布的新冠疫苗接種令即將於5月31日生效，但由於尚未與費城消防員工會就此政策達成協議，接種令恐將再度延期。(Getty Images)

費城 市長肯尼(Jim Kenney)拖延已久的新冠疫苗 接種令即將於5月31日生效，該政策要求加入工會的勞工 必須接種疫苗；但由於市政府目前尚未與費城消防員工會就此政策達成協議，接種令恐將再度延期。

肯尼於11月公布接種令，最初原定1月14日開始實施，但市政府一直難以與費城四大主要工會達成協議，這些工會合計約有2萬4000名成員。

費城市政府先前已經與AFSCME第33與第47區域委員會(District Council 33、47)達成協議，其中包含便衣員工。

26日一仲裁小組與警察工會Fraternal Order of Police Lodge 5解決此問題，訂定5月31日為最新期限，費城約6000名員警必須在期限內接種至少一劑疫苗，或者申請宗教或醫療豁免權，未遵守規範的員警將於6月6日開始停休30天，若仍未接種或申請豁免權就可將其解僱。

然而所有的勞工協議都包含一類條款，假如其他工會爭取到更晚的最後期限，該政策就得延遲實施。

目前國際消防員協會(IAFF)所屬地區22工會(Local 22)仍然在努力協調，防止導致工會成員被解僱的措辭被納入仲裁決定中。

市長發言人維塔茲(Joy Huertas)表示，無論地區22工會的仲裁過程如何，市政府打算在5月31日對所有工會勞工下達政策命令。

仲裁小組將於5月4日召開下次會議，地區22工會主席布雷斯南(Mike Bresnan)代表出席3人仲裁小組，他表示市長肯尼的立場「讓人難以置信」，因為肯尼的父親曾在消防局任職。

肯尼發布聲明表示：「身為公職人員，我們有責任減低無意間將新冠肺炎傳染給同事及大眾的傷害，並且為其他組織與公司樹立典範。」

針對市政府2000名無工會員工的疫苗強制接種令已於12月生效，共13位員工因未遵守新規被解僱。