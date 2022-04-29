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含毒化學物超標 新州6鎮可集體控告水公司

編譯孫梁／綜合報導
在新澤西州米德塞斯水公司的供水所含有毒性的化學物質超標後，米德賽斯郡高等法院的法官裁定，該郡六個鎮的居民可對水公司提出集體控告。(Getty Images)
在新澤西州米德塞斯水公司的供水所含有毒性的化學物質超標後，米德賽斯郡高等法院的法官裁定，該郡六個鎮的居民可對水公司提出集體控告。(Getty Images)

新澤西州米德塞斯水公司(Middlesex Water)的供水所含有毒性的化學物質超標後，米德賽斯郡(Middlesex)高等法院的法官裁定，該郡六個鎮的居民可對水公司提出集體控告。

由於米德塞斯水公司設在南普蘭費德(South Plainfield)的水處理中心報告，供水中含的全氟辛酸(PFOAs)超過安全標準，六個鎮的用戶被告知應買瓶裝水飲用，有特殊疾病的用戶還應與醫生諮詢。六個鎮分別為南普蘭費德、克拉克(Clark)、愛迪生(Edison)、梅杜辰(Metuchen)、木橋(Woodbridge)和卡特雷(Carteret)。

向郡高等法院提交的訴案要求水公司做出賠償，訴案指出，水公司沒有全面向用戶提出警告，他們只給水費帳單上有名字的人發出通知，但公寓樓的廣大租戶根本不知道。

法官圖托(Michael Toto)裁道，凡是在家使用水公司供水的用戶，無論收沒收到水質污染的通知，都有資格參加集體訴訟，有健康問題的人以及嬰兒可參加專項訴訟。米德塞斯水公司服務的用戶約6萬1000個。

提訴律師說：「數萬個用戶受到水污染的影響，集體訴訟為他們帶來了正義。由於法官的裁決還確立了若干個專項訴訟，因此所有受影響的人，包括飲用受污染的水和出現健康問題的用戶，都可發出他們的聲音。」

在發現水中的全氟辛酸超過新州規定的標準後，米德塞斯水公司去年11月初第一次向用戶發出通知，並將受污染的水井關閉，開始使用符合安全標準的替代水源。

新州環保廳2020年發布全氟辛酸的新標準，規定全氟辛酸的含量不能超過兆分之14(14ppt)，2021年開始監測。但去年在米德塞斯水公司南普蘭費德水廠三次採集的水樣中，全氟辛酸的含量分別為25ppt、23ppt和36ppt。

全氟辛酸被稱為是「永久性化學物質」，不會隨著時間的推移而分解，攝入後可存在於人體的血液中。聯邦疾病防治中心(CDC)的資料顯示，攝入過量的全氟辛酸可產生免疫系統問題、癌症和其他嚴重疾病。

新州 新澤西州 聯邦疾病防治中心

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