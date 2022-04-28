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費城議員仍遠距開會 全美10大城市特例

編譯林梅婕／綜合報導
費城市議會主席克拉克仍堅持遠端開會，成為全美十大城市中，唯一的特例。(取材自臉書)
費城市議會主席克拉克仍堅持遠端開會，成為全美十大城市中，唯一的特例。(取材自臉書)

費城繼4月分新冠肺炎確診案例開始增加，當局18日宣布恢復強制戴口罩的規定，但21日晚間又宣布解除，該命令僅僅維持三天；不過市議員們似乎對這樣的決定有些異議，費城市議會主席克拉克(Darrell L. Clarke)仍堅持遠端開會，成為全美十大城市中，唯一的特例。

疫情趨緩以來，費城市大多員工都已陸回辦公室上班；經過評估，費城市市郊地區如賓州哈里斯堡(Harrisburg)、匹茲堡(Pittsburgh)和艾倫鎮(Allentown)，都繼續維持實體開會模式。

費城市議員斯奎拉(Mark Squilla)認為，為了讓市議會運作順利，同時讓市民對費城的經濟活動開放更有信心，呼籲議會盡快回辦公室開會，他說：「如果我們希望城市盡快開放、讓市民盡快回到工作岡位上班，我們必須成為他們的表率。」

不過決定權仍掌握在克拉克手上，他的發言人葛瑞斯(Joe Grace)表示，「出於我們『對公共衛生的高度警惕』，保護市議會成員和員工們健康」，目前並沒有終止遠端開會的打算。

「有鑑於費城過去的新冠確診、住院和死亡案例造成的重大影響，我們決定審慎以對，」葛瑞斯在聲明中表示：「民眾可透過微軟的視訊會議軟體Microsoft Teams，定期參與法案與聽證會等公共事務的討論；新冠肺炎為公共衛生帶來前所未有的挑戰，市議會議程也應受到保護。」

葛瑞斯也表示，市議會最近正著手「安裝無線裝置，以便市議員與民眾保持更安全的社交距離」；目前尚無法確認無線裝置啟用的時間，而現階段仍在休會期間，直到9月15日例行議程才會恢復。

葛瑞斯指出，除了上述方法，民眾可至地方電視台Xfinity Channel 64、Fios Channel 40、或線上網站www.PHLCouncil.com/watch，觀看市議會開會的過程。

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