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澤西市銜接霍布肯 加蓋腳踏車保護道路

編譯林梅婕／綜合報導
澤西市和霍布肯兩市的市長最近計畫，為了讓哈德遜郡的單車族通行更加方便，同時加強行車安全，將兩市之間的銜接路段加蓋單車保護道路。(取材自臉書)
澤西市和霍布肯兩市的市長最近計畫，為了讓哈德遜郡的單車族通行更加方便，同時加強行車安全，將兩市之間的銜接路段加蓋單車保護道路。(取材自臉書)

澤西市(Jersey City )和霍布肯(Hoboken)兩市的市長最近計畫，為了讓哈德遜郡(Hudson County)的單車族通行更加方便，同時加強行車安全，將兩市之間的銜接路段加蓋單車保護道路。

澤西市發言人金伯莉‧華勒斯-斯卡奇內(Kimberly Wallace-Scalcione)表示，該市第18街單車道將與霍布肯的「觀察者公路」(Observer Highway)連接，中間會經過馬林大道(Marin Boulevard)的單車保護道路。

「為了讓澤西市的交通更加方便，我們不斷發展各種道路計畫和交通網路，因此這事也一直在我們單車整合計畫的考量，」斯卡奇內說：「我們很快就會公布計畫的藍圖，也歡迎民眾提供意見。」

霍布肯事長博拉(Ravi Bhalla)21日也對推特帳號「霍布肯單車族」(Bike Hoboken)的貼文回應，表示單車道銜接計畫已進行初步作業。

不過單車族指當局早該有所做為，澤西單車組織(Bike JC)執行長艾拉·舍默(Ayla Schermer)說：「這證明澤西市和霍布肯之間，不論他們的目的是上下班或運動休閒，單車的通勤量一直都不容忽視。我還是很討厭經過那段銜接道路，不管怎麼走都很嚇人，但我們又沒其他的選擇。」

斯卡奇內表示該計畫預計7月開始執行，施工期不超過一個月，希望可在夏天結束前完成；博拉也說：「改善兩市間的單車道是我們的第一要務。」

近年各市陸續推出「零死亡願景」(Vision Zero)計畫，目的旨在降低市區因交通事故造成的死亡和傷害，而霍布肯已經連續四年沒有發生任何交通死亡意外，成為全國模範的榜樣。

然而，「霍布肯單車族」和「澤西單車組織」仍稱兩市交界處對單車族來說太過危險；霍布肯單車族執行長阿達爾(Chris Adair)說：「我們很期待完工後的樣子，每次經過那裡我都只能騎在人行道上，很多人都跟我一樣，因為實在不安全。」

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