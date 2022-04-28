新州撥款1280萬補貼居民水電費 6/30申請截止

新澤西州政府宣布，將從聯邦政府發放的補助金撥款1280萬元，補貼新州低收入戶家庭的冷暖氣等水電費用。(Getty Images)

新澤西州政府宣布，透過聯邦政府近期發放的多項補助資金，將從中撥款1280萬元補貼新州低收入 戶家庭的冷暖氣等水電費用。

在低收入能源補助計畫(Low-Income Home Energy Assistance Program，LIHEAP)的支持下，新州政府預計9月30日前將獲得總共3億240萬元的款項，比以往的1億1270萬元多出一倍以上；該筆資金來源包括聯邦政府為因應新冠肺炎疫情發出的1.9兆元紓困金 、國會兩黨批准的1兆美元基礎建設資金，以及常規的支出預算等。

目前全美經濟正逐漸從疫情後復甦，加上俄烏戰爭的影響，這筆資金為LIHEAP計畫自1981年實施以來發放的最高金額；以全國整體來看，該計畫總共從聯邦預算中獲得83億元。

新州居民只要收入不超過全州中位數的60%，無論水電費是自行繳費或包含在房租裡，都符合申請補貼的資格；根據非營利網站nj211.org的統計，以一家四口的標準來說，等於稅後的月收入低於6439元。

申請截止日為6月30日，採先到先審的程序；除該計畫之外，民眾若有其他水電補助的需求，都可至網站EnergyHelp.us，或撥打1-866-674-6327至國家能源補助轉介處(National Energy Assistance Referral)諮詢。

此外，新州政府於2021年11月30日已獲得6億4290萬元的聯邦政府緊急紓困金，租客們也可加以運用；至於基建法案則要求為低收入戶提供節約能源的房屋，以達到節省水電費的目的，其資金包括冷暖器開銷的補貼。