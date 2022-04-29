婦女會麻將卡拉OK聯誼 睽違兩年重啟歡樂

中美文化協會婦女會與台灣同鄉聯誼會聯合舉辦「麻將比賽/卡拉OK聯誼」。（圖：中美文化協會婦女會提供）

中美文化協會婦女會與台灣同鄉聯誼會4月23日在愛迪生市謝姐食堂，聯合舉辦「麻將比賽/卡拉OK聯誼」，睽違兩年重新啟動，受到許多會員鼎力相助，號召了60餘人參加，場面熱鬧歡騰，找回了疫情 前的快樂。

甫接任台灣同鄉聯誼會會長的黃淑慧表示，因疫情停辦兩年的婦女會麻將聯誼賽，今年再度推出，受到一眾好友的熱烈支持，感謝中美文化協會前會長許惠玲、副會長李櫻鶯、台灣同鄉聯誼會前會長黃秀梅出席共襄盛舉，更要感謝金健、楊玉清、周淑娟、萬鎭忠、文蕾、劉明雪、周淑卿等義工群的幫助。

當天麻將比賽高手齊聚一堂切磋牌藝，緊張卻有條不紊，比賽結果前五名為Ann Jiang、劉建業、Robert Sun、Terry Liu、吳美琪，各獲得200元至25元不等之現金獎，大會同時準備了抽獎活動，參加者通通有獎，賽後同享美食 ，輪番獻唱卡拉OK，也有人帶來吉他自彈自唱，度過一個愉快歡悅的春宴！

婦女會經常為會員們舉辦各種講座與聯誼活動，固定探訪老人院及寒冬送暖，同時致力推動傳統文化，有興趣加入者可電郵：[email protected]詢問詳情。【文字報導：記者孫影真】