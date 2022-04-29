威大叢志遠教授 成功線上講座《中國書畫欣賞“寫”與“意”》

叢志遠教授現場作畫，為聽眾示範。

新澤西中文教師學會協同大紐約地區福建學生學者聯誼會，日前邀請新澤西州 立威廉 派特森大學中國藝術中心主任叢志遠教授，線上講座《中國書畫欣賞“寫”與“意”》，以幫助新澤西各主流學校的中文教師進一步瞭解中國水墨畫，並更好的向當地學生介紹水墨畫這一中國傳統文化的瑰寶。

叢教授在講座中，重點介紹了中國文人畫家如何用各種形象思維來表達抽象的意境， 用筆墨這一特殊的材料創造東方藝術的審美情趣。圍繞“寫”與“意”兩把關鍵的鑰匙闡述中國畫的本質，打開理解和欣賞中國書畫藝術的大門，並且當場作了一幅中國水墨花《荷花》的示範。隨後現場很多教師就中國畫的創作與教學問題同叢教授進行了熱烈的互動。

叢志遠教授現任威廉派特森大學中國藝術中心主任，全美華人美術教授協會理事會主席，清華大學美術學院專家學術委員。其藝術作品入選1974、1984、2005、2020年等多屆全國美術作品展，2012年奧林匹克美術倫敦展。個展包括中國國家博物館 ，聯合國紐約總部，巴特勒美國藝術博物館等。作品被中國國家博物館，南京博物院，紐華克藝術博物館等單位收藏。是美國知名的華人書畫藝術家、教授。 【圖文報導：記者 劉偉】