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五月份 免費乳房篩檢及教育活動 請早報名

本報新澤西訊

  由美門醫院（Monmouth Medical Center）和美門醫院南部分院（Monmouth Medical Center Southern Campus）賈桂琳乳房中心（The Jacqueline M. Wilentz Comprehensive Breast Center）,以及海洋郡社區醫院（Community Medical Center）女性影像中心（Women’s Imaging Center），聯合舉辦的免費乳房篩檢及乳房教育活動開放日，已於四月份成功舉辦三次，五月份還有三次機會，歡迎沒有保險和有保險但一直延誤乳房檢查的朋友們把握機會，趕快報名參加。

  沒有保險的女性的乳房X光照片將由新澤西州癌症教育和早期檢測計劃（New Jersey Cancer Education and Early Detection Program-NJCEED）支付。NJCEED是新澤西州衛生署並提供全面檢查乳腺癌，子宮頸癌，前列腺癌和結腸直腸癌的服務。有保險的女性也可在同一時間來參加

  美門醫院是全美第一個開始使用立體斷層掃描（Tomosynthesis）新技術的醫院，這種技術從某種意義上來說創建了一種立體的3-D掃描檢查技術，而不只是傳統的X光檢查。該立體斷層掃描技術會從多個角度進行拍攝，使醫生可以觀察到非常細小和超薄的圖像，並從不同層面觀察到異常的節點。

5月份免費篩檢日時間及地址如下：

日期：5月24日

時間：下午4-6 pm

地點：美門醫院賈桂琳乳房中心

300 Second Avenue, Long Branch, NJ

日期： 5月25日

時間：下午1-5:30 pm

地點：美門醫院南部分院乳房中心

600 River Avenue, Lakewood, NJ 08701

日期： 5月24日

時間：下午4-6 pm

地點：海洋郡社區醫院女性影像中心

368 Lakehurst Road, Suite 102, Tomes River, NJ 08755

  該乳房檢查活動將為女性提供乳房X光檢查，高風險癌症計劃評估，乳房健康教育及贈品。以上篩檢必須事先註冊並符合資格。詳情請電：華人醫療服務部專線：732-923-5057。

保險 新澤西州 教育

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