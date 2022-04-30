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膳養齋麻油猴頭菇 新品上市母親節特惠中！

紐約訊
貨真料足，打開都是滿滿的巨無霸猴頭菇，吸滿麻油湯汁。
貨真料足，打開都是滿滿的巨無霸猴頭菇，吸滿麻油湯汁。

  來自台灣的膳養齋麻油猴頭菇近日在美國隆重上市。這是一款關愛女性，溫和滋補的佳品，有滋養補血，調養元氣和美容的效果。各大亞洲超市及電商母親節有促銷，母親節關愛自己，或是送母親及女性好友都很棒哦。

  膳養齋麻油猴頭菇把薑片以麻油煸香，放入珍貴猴頭菇、香菇等食材，再輔以紅棗、枸杞、當歸、黃芪、參鬚等藥膳燉煮幾個小時，然後濃縮為一包貨真料足的麻油猴頭菇。

  大家都知道，猴頭菇料理通常很麻煩，料理前需要先來回泡水、加熱、脫水三次以上，燉煮費時又費力。而膳養齋麻油猴頭菇已經是成品，隨時拿出來稀釋加熱然後放入各類食材即可輕鬆解鎖經典臺式料理：麻油猴頭菇雞湯、麻油猴頭菇燒酒蝦，麻油猴頭菇腰花等等，也可以多加一些水變成麻油猴頭菇火鍋。再或者加一點麵線、青菜、豆皮等喜愛的配料 就直接成了麻油麵線啦，快速簡單美味又健康！濃濃的麻油香氣，在加熱烹煮的過程當中，瀰漫整個室內空間，當下就湧生滿滿的幸福感！

  猴頭菇是中國八大“山珍”之一，自古就有“山珍猴頭，海味燕窩”之說，與熊掌、海參和鯊魚翅並列為四大名菜，肉嫩味香，鮮美可口。另外猴頭菇富含巨量營養素(70種以上之多)，因此也是素食者的養生好物。

  濃厚香醇的麻油，啾吸彈牙的巨無霸猴頭菇清爽不油膩，營養價值高，富含胺基酸、多醣體與多種維生素以及礦物質。麻油有芝麻素，是非常好的抗氧化食材，能夠保青春活力，幫助睡眠，且有利於排便。另外添加的當歸、黃芪等增加了湯頭的鮮甜，也可養血、活血、補氣，確是關愛女性第一好物，尤其適合女性產後、月經後和更年期等。

  各大亞洲超市及電商（Weee!， Freshgogo）均已上架，並在母親節期間有優惠特價，切莫錯過哦！

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