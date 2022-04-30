自然醣褐藻糖膠 3- PLUS 減輕化放療副作用輔助品推薦

海藻被人類當作食物已有上千年的歷史，它更被譽為海洋的超級食物。海藻類以光合作用產生能量的生物，因少了根、莖、葉等構造而與植物不同，可略分為褐藻、藍藻、綠藻、紅藻等。海藻類營養價值豐富，甚至「本草綱目」的古典中，都有記載海藻入藥的功能。其中褐藻的黏滑成份含有豐富的褐藻糖膠 (Fucoidan)，經過多年來的研究，不同國家的科學家陸續打開褐藻糖膠對人體的健康效益。

化療期間服用褐藻糖膠，能有助於減輕副作用，提升免疫細胞的活躍性。化療的優點是能夠有效和快速殺死惡性細胞。不過，化療藥物不懂分辨惡性和正常細胞，所以也會破壞快速生長的正常細胞，如：消化道、毛髮、骨髓等。因此，大多數患者會出現噁心嘔吐、疲倦、免疫力 下降等副作用不適。實驗研究證明，褐藻糖膠具有提升NK細胞（自然殺傷細胞，是免疫系統的主角）、巨噬細胞和殺傷T細胞的活性，從而強化人體的免疫力，加強攻擊病原菌或變異細胞的功效，提升細胞修復，改善病人的生活品質。

NatureMedic自然醣品牌於2014年創立，是一間專注於研發褐藻糖膠產品的國際公司。隨著時代的轉變，越來越多人信賴具有科研證據為基礎的天然輔助保健品。其中「褐藻糖膠」在眾多的輔助品當中脫穎而出。NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS是全球首創配方，結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。

自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液，每盒50包，濃縮液含有110克的褐藻糖膠精華，市面上含量最高，對於減輕化放療副作用卓有成效。服用１包濃縮液，足已攝取超過2克的褐藻糖膠精華。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。口味清新酸甜，吸收迅速，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫，促進食慾和體力。

自然醣褐藻糖膠3-PLUS膠囊裝適合手術 後調養、保健預防的人，每瓶有160顆，膠囊裝含有40克的褐藻糖膠精華，膠囊外殼由植物纖維製成，體積細小，容易吞服。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。推薦初中期、三高、保健預防、手術後調養。

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