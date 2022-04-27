AHLA預測：新州酒店商務旅行營收 比疫前少9億

業界估計新澤西飯店業今年商務旅行的收益，將比2019年少8億9700萬元。(Getty Images)

美國飯店業協會(AHLA)日前發表 一份報告，預估新澤西飯店業今年商務旅行的收入，將比2019年短少8億 9700萬元。

AHLA的報告出自休閒旅店分析公司「卡 里比利實驗室」(Kalibri Labs)，該報告預測 新澤西州 2022年商務旅行收入為15.7億元， 其中包含如會議與貿易展等商務活動提供的 飯店住宿營收，與2019年的24.6億相比下降36.3%；新澤西州的飯店收入減少額，高居全美第十名。

該研究並未預測旅遊業收益，但預期全國 休閒旅遊業將達到疫情前的水平。然而業者對於新澤西州的前景並不那麼樂觀。

ADM飯店(ADM Hotels)業主帕特爾(Bhavesh Patel)表示：「我們看到一些商務旅行正在回歸，但與以往並不一樣，大部分事情仍然透過Zoom來完成。」

根據這項研究，費城 與紐約市 皆重度仰賴商務旅行，但接下來幾個月預計並不會好轉太多。

紐約市的商務旅行收益預計比2019年少25億元，下降55.3%；費城預計將少將近3.33億元，下降37.2%。

AHLA報告指出，全國飯店業2022年商業活動收益預期僅2019年的58.3%，2023年預計達到2019年的86.9%。

新澤西旅遊業協會(NJTIA)執行長西蒙尼塔(Joseph Simonetta)表示：「旅遊業要復甦還得等一段時間，每次媒體報導一個新變種病毒，大家就會猶豫要不要去飯店或公共場所，或任何密閉空間。」

儘管澤西海岸(Jersey Shore)去年度假人數激增，但某些專家認為2022年好運不會持續。

野木旅遊進步與發展局(GWTIDA)行銷總監羅斯(Ben Rose)指出，在經歷一年封鎖與商業閉門後，基於對航空旅遊的擔憂以及「被壓抑的」需求，去年有更多旅客選擇到「免下車景點」旅遊。

根據新澤西旅遊處(New Jersey Division of Travel and Tourism)資料，2021年飯店預定比2020年多74.8%。

帕特爾認為國際旅遊限制鬆綁，加上近來聯邦大眾運輸口罩令遭聯邦法官取消，許多旅客可能更偏好出國旅遊。

根據美國汽車協會(AAA)3月公布的報告，由於油價飆升，國內表示將繼續夏日旅遊計畫的駕駛人不到一半(42%)。