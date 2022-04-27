新州Perth Amboy市火車站 砸4500萬建月台、電梯

新州Perth Amboy火車站將建起一座高層月台和四部電梯，便於乘客等候和上下火車。包括州長墨菲等多名官員21日出席改造工程的開工典禮。(取材自推特)

在新澤西州 Perth Amboy市的火車站，上火車的乘客要走兩段陡峭的台階，但上面沒有月台，是從台階直接登車，候車的乘客都要在台階下等候。火車進站時，騎車人要從地面搬著自行車走上台階，帶孩子的母親是一手抱著小孩一手拖著嬰兒車爬上來，這種場景每天都會出現。

但到2024年秋天這些都會改變，Perth Amboy火車站將建起一座高層月台和四部電梯，便於乘客等候和上下火車。州長墨菲21日出席改造工程的開工典禮時說：「這項4500萬元的車站現代化工程早該做了，人們等候這一天已經很久，如今很高興看到終於破土動工。」

出席開工儀式的還有新州捷運 局(NJ Transit)執行長柯貝特(Kevin Corbett)，以及Middlesex郡和Perth Amboy市的議員。

新州捷運局理事會去年11月批准了4550萬元的車站改造合約，除了高層月台和四部電梯外，還將建一座橫跨鐵軌的高架人行橋、全新的台階與坡道、安全系統和其他設施。柯貝特說，典禮後將立刻開始施工。

Perth Amboy車站建於1927年，上一次大修改造還是30年前，新的翻修建設計畫已討論了數十年。

墨菲表示，新的改造工程可大幅增強乘客的便利性。參加開工典禮的人讚賞在州長和民選官員的努力下工程終於落實，幾乎所有上台發言的人都使用了「終於」一詞。

柯貝特說，改善車站的便利性，也包括其他車站乃至整個新州捷運系統的便利性，是捷運局未來10年發展戰略計畫的一部分。他提到Perth Amboy火車站和附近在建的Raritan河橋時說，四年前這兩項工程還都沒有影，如今都已開始建設。

Perth Amboy市長卡巴(Helmin Caba)說：「火車站的改造十分迫切，台階很陡，對許多老年人、帶孩子的母親和其他人都很艱難。月台和電梯將極大增強便民性，乘客感到便利後，附近的居民將會增多。」

墨菲說，Perth Amboy是崛起中的城市，火車站就是崛起的中心。卡巴表示，市府在進行規劃，與市議員一起討論如何重新劃分土地，以便建造面向通勤族的住房，便於他們步行前往車站。