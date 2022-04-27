新州法官派至家庭法院 頻稱不知法律不會判案 被控失職

新澤西州肯登郡高等法院法官卡塞爾去年被短暫指派到家庭法院，卻多次在開庭過程直言不熟悉適用法律，遭控告失職、「危害司法系統的誠信」。(示意圖，Getty Images)

新澤西州 肯登郡(Camden County)高等法院法官卡塞爾(Michael Kassel)去年被短暫指派到家庭法院，卻多次對這樣的安排表示不滿，且在開庭過程直言不熟悉適用法律，遭「法官行為不端諮詢委員會」(Advisory Committee on Judicial Misconduct)控告失職、「危害司法系統的誠信」。

過去卡塞爾多半負責處理民事訴訟，但是在2021年4月被短暫派到家庭法院，之後的兩個月內平均一周會有一天出席家庭法院；然而，期間卻發生16次「法官向訴訟人和律師表示對案情不熟」的情況。

對此委員會在正式申訴的文件中，指控卡塞爾「不僅對適用法律一無所知，導致無法裁決家庭訴訟案件，還對短暫指派的工作表示不滿」。

委員會列舉其中一個案例，卡塞爾在聽證會中向訴訟當事人和律師表示，他「對適用法律了解甚少」，還建議他們「應該把我當一名九年級學生看待」；還有另一次的開庭過程中，卡塞爾不諱言地說：「你們隨便在街上找個人，應該都比我對這事有經驗。」

此外，卡塞爾出庭時還有多項脫序的行為，包括沒有穿著法官正式的罩袍、將腳翹在桌子上，甚至在視訊聽證會中直接坦承他「喜歡」其中一名辯護律師，因為他們曾經共事。

提起申訴的委員會律師包曼(Maureen Bauman)表示，卡塞爾的行為已經破壞法院的誠信，以及民眾對司法的期望和公正性。

根據地方媒體「先進傳媒」(NJ Advance Media)引用的官方統計，新州 每年針對法官失職而提起的申訴約有400件；不過卻很少有法官因此受到公開的紀律處分。

根據2019年的統計，自2004年以來，新州高等法院(Supreme Court)共要求八位法官停職，且不給付薪資，僅五位法官被永久開除。