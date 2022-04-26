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叫停3個月後 新州百賽克谷電廠案悄悄復工

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州百賽克谷污水處理委員會興建備用燃氣發電廠的計畫，在暫停三個月後又悄悄恢復。圖為活動分子抗議蓋電廠計畫。(美聯社)
新澤西州百賽克谷污水處理委員會興建備用燃氣發電廠的計畫，在暫停三個月後又悄悄恢復。圖為活動分子抗議蓋電廠計畫。(美聯社)

新澤西州百賽克谷(Passaic Valley)污水處理委員會在今年1月應州長墨菲(Phil Murphy)的指示，暫停當地一座斥資1億8000萬元打造的備用燃氣發電廠工程計畫，主因是當地空氣污染嚴重，且覆蓋範圍多半是少數族裔居住的社區；然而，在停止三個月後，建電廠計畫又悄悄恢復。

紐瓦克環鋼區(Ironbound)一帶的居民過去就不斷抱怨當地空氣污染嚴重，繼墨菲勒令暫停備用電廠計畫後，污水處理委員會向新州環保廳申請更改空氣品質的許可，預計下周召開公聽會；環保廳指出，這將會是該工程案所需的最後主要批准。

當地居民和環保團體20日對恢復計畫表達抗議，並稱每天經過的數十輛垃圾車和連結車排放廢氣、加上紐瓦克機場的班機來來回回，都是空氣污染的禍源；一名九歲女童戴絲特妮·泰特(Destiny Tate)告訴記者：「我們值得擁有乾淨的空氣，這裡的空氣已經臭到讓我們無法繼續生活。」

墨菲於2020年簽署一項環境保護法案，但礙於部分法規仍在商議，該法案至今未完全生效；州長發言人皮斯(Christi Peace)強調，州政府將繼續致力於降低或盡可能避免危害公共衛生安全的情況發生。

肯恩大學(Kean University)都市環境中心主任席特茲(Nicky Sheats)指出，類似的情況在全國各地都曾發生，「在有色人種的社區，經常有多重污染源不斷污染他們居住的環境，而法律應該是要保護這樣的社區才對。」

自州長勒令停工以來，污水處理委員會不斷嘗試各種提案要求恢復計畫；截至20日，委員會發言人尚未對恢復計畫申請作回覆，但其官方網站上的聲明表示，一切將遵照環境保護法的要求。

委員會也表示，備用電廠只會在緊急狀況下啟動，平日只做必要性的維護；若一年內都沒有緊急狀況發生，備用電廠最多只會運轉12天；此外，當局也計畫為備用電廠安裝太陽能發電系統，或是替換比天然氣更乾淨的綠能

新澤西州 紐瓦克機場 綠能

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