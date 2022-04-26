新澤西州限塑令 民調：多數民眾一知半解

新澤西州5月4日起將實施塑膠袋禁令，但很多人不曉得限塑令中還涵蓋雜貨店不能提供紙袋。(Getty Images)

新澤西州 5月4日起將實施號稱全國最嚴的塑膠袋禁令，一般超市或購物中心將不再提供一次性塑膠袋；然而蒙莫斯大學(Monmouth University)日前公布的一項民調 顯示，大多數居民對於即將生效的限塑令仍一知半解。

七成民眾知道限塑令禁止店家提供一次性塑膠袋，但只有三分之一民眾表示瞭解禁令細節。

儘管大眾瞭解且支持限塑令，但很多人不曉得限塑令中還涵蓋紙袋，僅28%瞭解紙袋禁令(非雜貨店家不在限制範圍內)。

整體上，當地居民支持一定程度的限塑令，大約58%人表示應該禁止塑膠袋，或收取小額費用，目前大眾看法與三年前的民調結果相似。

這項民調由電話訪問新澤西802位成人，調查時間為3月至4月間，誤差範圍為正負3.5個百分點。

蒙莫斯大學民調研究所所長莫瑞(Patrick Murray)說：「大部分新澤西人支持減少使用塑膠，問題是一旦正式生效後大家感受會如何。」

新澤西州限塑令於2020年通過，今年5月之前給予商家時間準備，並向民眾宣導新法。

限塑令禁止所有商家提供一次性塑膠袋、雜貨店不得提供紙袋、禁用保麗龍餐具(法規有一些例外)。

新法另外撥款150萬元輔助金給非營利組織「新澤西乾淨社區委員會」(NJCC)，以提供教育 服務及免費環保袋。

NJCC執行長喬安．格曼登(JoAnn Gemenden)說：「我想很多人都知道限塑令即將上路，我不覺得他們可能知道細節，有些人發現紙袋也包含在內時，還是覺得驚訝。」

新澤西環保局與NJCC及新澤西商業行動中心(NJBAC)合作，在非英語母語社區宣導新法，提供其他語言的宣導教材，以及聽障與視障人士專用教材。

新澤西州許多商家內與收銀機上，已開始貼上告示提醒顧客，公告欄、公車站牌、廣告標誌各處都可見到宣導標示。