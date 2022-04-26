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刺傷4猶太裔 新州男被控仇恨犯罪

編譯洪毅／綜合報導
27歲的新澤西州男子馬許因為一系列攻擊行為、而且還有意針對猶太裔人士，因此面臨包括恐怖攻擊、仇恨犯罪等多宗指控。(海洋郡檢察官辦公室照片)
27歲的新澤西州男子馬許因為一系列攻擊行為、而且還有意針對猶太裔人士，因此面臨包括恐怖攻擊、仇恨犯罪等多宗指控。(海洋郡檢察官辦公室照片)

福斯新聞(Fox News)報導，27歲的新澤西州男子馬許(Dion Marsh)因為一系列攻擊行為、而且還有意針對猶太裔人士，因此面臨新州檢調包括恐怖攻擊在內等多宗指控；而最新一則罪名則是，聯邦檢察官指控馬許觸犯聯邦層級的仇恨犯罪。

本月8日，馬許被控在下午1時左右將第一名受害者刺傷、劫其車輛後，下午6時左右撞傷第二名受害者，7時左右刺傷第三名受害者，到8時左右再用車撞傷第四名受害者；四名受害者中有三人的傷勢需住院，且均為猶太裔。

馬許因此遭到新澤西州檢察官的恐怖主義、蓄意傷害、劫車等罪名起訴；到本月20日，馬許再因受害者皆為猶太裔，而遭到聯邦檢察官指控其觸犯聯邦層級的仇恨犯罪。

新澤西州海洋郡(Ocean County)檢察官比爾希默(Bradley Billhimer)表示，相信對馬許的指控還會一直持續下去，「我們合理懷疑馬許企圖在8日當天對湖木鎮(Lakewood)及傑克遜鎮(Jackson)等猶太裔社區發起恐怖行動，我們正在蒐證中。」

比爾希默還說：「這位年輕人必須要為他的所作所為負起責任。」

反誹謗聯盟(ADL)新澤西及紐約州主管李奇曼(Scott Richman)說：「我對於嫌疑人受到的指控內容感到驚恐，有必要積極主動的採取更多行動，以防止針對猶太裔社群的暴力行為，尤其是保護那些認同明顯的猶太裔，不論是海洋郡還是全國都應如此。」

新澤西州 猶太 檢察官

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